Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı. "Hükümetler çok geç kaldı"

Gates, haziran ayında fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında Kongre'de ifade vermişti.

Herhangi bir suçla itham edilmeyen Gates, küresel sağlık amaçlarına bağış yapmasını umduğu Epstein ile temasından ötürü duyduğu pişmanlığı defalarca dile getirdi.

Epstein ise Gates'e evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya kalkışmıştı.

Vakfında harici bir denetim sürecini tetikleyen ve Epstein'a herhangi bir ödeme yapılmadığını veya suç teşkil eden eylemlere karışılmadığını ortaya koyan incelemeye rağmen Gates, bu bağların kendisine ya da vakfa ciddi bir itibar kaybı yaşatmadığını savundu.

Gates, "Hükümet liderlerine erişim veya gazetecilerin benimle mülakat yapma isteği açısından bir gerileme görmüyorum." diyerek, çocuk ölümlerini azaltma ve sıtmayı bitirme yolunda vakfın uzmanlığından yararlanma arzusunun "zerre kadar" azalmadığını sözlerine ekledi.