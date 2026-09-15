Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı. "Hükümetler çok geç kaldı"
15.09.2026 13:06
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyadaki hiçbir hükümetin yapay zekanın topluma getireceği büyük dönüşümlere ve risklere hazır olmadığını söyledi.
Dünyadaki hiçbir hükümetin yapay zekanın topluma getireceği değişimlere hazır olmadığını belirten Bill Gates, önlerindeki risklere dikkat çekti.
Microsoft'un kurucu ortağı ve milyarder Gates, yakın zamana kadar yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergiliyordu.
Ancak tavrını değiştiren Gates; istihdama yönelik tehditler, saldırı endişeleri ve yapay zeka arkadaşlarına bağımlılık tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu.
Reuters ajansına verdiği söyleşide Gates, "Hiçbir hükümetin bu konuda olması gerektiği kadar derinlemesine hazırlık yaptığını düşünmüyorum." dedi.
Doğru yönetilmesi ve eşit erişim sağlanması halinde teknolojinin dünyanın en yoksul kesimlerine yardım etme potansiyeli taşıdığını da ekleyen Gates'in vakfı, gelecek iki yıl içinde yapay zekaya erişimi genişletmek için en az 1 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu.
Gates, kaygılarını ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi dahil olmak üzere dünya liderleriyle paylaştığını, yılın ilerleyen döneminde ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi hedeflediğini aktardı.
Gates, "Hükümetler bu konuda çok geride kaldı." diye konuştu.
Endişelerine rağmen Gates ve vakfı, yapay zekanın zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumu açmak yerine daraltmasını umuyor.
Vakfın yıllık 9 milyar dolarlık genel harcama planının parçası olan 1 milyar dolarlık bütçe; eğitim, sağlık ve tarım alanında faaliyet yürüten ortaklara aktarılacak.
Kaynak ayrıca, büyük dil modellerinin konuşulan her dilde çalışmasını güvenceye almak gibi yapay zekanın dayandığı veri temellerinin inşasına destek vermeyi hedefliyor.
Ön saflardaki sağlık çalışanlarının desteklenmesinden yeni ilaç ve aşıların keşfedilmesine kadar geniş bir alanı işaret eden Gates, "Sağlık sektörü için potansiyelin boyutunu tarif etmek çok zor." değerlendirmesini yaptı.
Sorunların önüne geçebilmek adına hükümetlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Gates, yapay zekanın gelişini bir felaket filmine benzetti:
"Uzaylıların geldiği ve ABD, Çin ile diğer herkesin sorunu çözmek için sihirli biçimde bir araya geldiği çok sayıda film var. Yapay zeka da bir tür yabancı zeka gibi. Artık hayatımızda ve o filmlerdeki gibi hareket etsek iyi olur."
Gates, haziran ayında fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında Kongre'de ifade vermişti.
Herhangi bir suçla itham edilmeyen Gates, küresel sağlık amaçlarına bağış yapmasını umduğu Epstein ile temasından ötürü duyduğu pişmanlığı defalarca dile getirdi.
Epstein ise Gates'e evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya kalkışmıştı.
Vakfında harici bir denetim sürecini tetikleyen ve Epstein'a herhangi bir ödeme yapılmadığını veya suç teşkil eden eylemlere karışılmadığını ortaya koyan incelemeye rağmen Gates, bu bağların kendisine ya da vakfa ciddi bir itibar kaybı yaşatmadığını savundu.
Gates, "Hükümet liderlerine erişim veya gazetecilerin benimle mülakat yapma isteği açısından bir gerileme görmüyorum." diyerek, çocuk ölümlerini azaltma ve sıtmayı bitirme yolunda vakfın uzmanlığından yararlanma arzusunun "zerre kadar" azalmadığını sözlerine ekledi.