Binance, 6,3 milyar dolarlık soygunun ardından işlemlere yeniden başladı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçen hafta platformdan 6,3 milyar doların çalındığı siber saldırının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Hizmetlerin yeniden açılmasıyla birlikte müşteriler platformdan varlıklarının yüzde 2,1'ine denk gelen 3,64 milyar dolar çekti.

Analistlerin tarihin en büyük finansal soygunu olabileceğini değerlendirdiği olayın ardından kripto yatırımcılarına güvence vermeye çalışan borsa, ilk sıçramadan sonra para çekme işlemlerinin istikrara kavuştuğunu ve mevduat hacminin "önemli" düzeyde kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Cuma günü son altı haftanın en düşük seviyesine gerileyen bitcoin fiyatları, hafta sonu hafif toparlanarak pazartesi günü 78 bin doların üzerinde işlem gördü.

Cuma günü iki ayın en düşük düzeyini gören ether de bir miktar toparlanarak 2 bin 287 dolara çıktı.

Kullanıcıların dijital varlık alıp satmasına ve takas etmesine imkan tanıyan Çin menşeli Binance, dünya genelinde 335 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip.

Borsa dün yaptığı açıklamada, 28 Ekim itibarıyla yönetimi altındaki toplam varlık büyüklüğünün 171 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Binance vakası, son dönemde yaşanan kripto hırsızlıkları zincirine bir yenisini ekledi.

ABD merkezli blokzincir analiz firması TRM Labs araştırmacılarına göre saldırganlar, geçen yıl yaklaşık 150 ayrı olayda toplam 2,9 milyar dolar değerinde kripto para çaldı.

Platformdaki para çekme düzeyleri, müşterilerin bu saldırıdan sonra paralarını Binance'e emanet etme konusunda güven duymaya devam edip etmediklerine dair erken bir sınav niteliği taşıyor.

Kripto paralardan çıkış yaşandığında piyasa değerleri gerileme eğilimi gösteren sabit kripto paralarda cuma gününden bu yana düşüş kaydedildi.

Coinmarketcap.com verilerine göre en büyük iki sabit kripto para olan USDT ve USDC'nin toplam piyasa değeri cuma gününden bu yana yaklaşık 1,2 milyar dolar eridi.

TRM Labs Küresel Politika Başkanı Ari Redbord, cuma günü spot bitcoin ETF'lerinden 643 milyon dolarlık net çıkış yaşandığını, bunun ekim ayının en büyük günlük çıkışı olduğunu ve 1,3 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti.

Redbord, "Muhafazakar kurumsal yatırımcılar açısından bu yaşananların neden tedirgin edici olduğunu anlıyorum." dedi.

Redbord ayrıca, "Bir finans kurumunun hacklenmesi, kullanıcı adı ve şifrelerin çalınması anlamına gelir. Bir kripto borsasının hacklenmesi ise internet hızında gerçekleşen bir banka soygunudur; bu da başkalarının sermayesinden sorumlu olan herkes için istikrarsız bir risk profili yaratır." ifadelerini kullandı.