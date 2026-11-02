Binance, 6,3 milyar dolarlık soygunun ardından işlemlere yeniden başladı
02.11.2026 09:53
6,3 milyar dolarlık soygunun ardından açılan Binance'ten 3,64 milyar dolar çekildi; borsa kayıpların yüzde 95'ini karşıladı.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçen hafta platformdan 6,3 milyar doların çalındığı siber saldırının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.
Hizmetlerin yeniden açılmasıyla birlikte müşteriler platformdan varlıklarının yüzde 2,1'ine denk gelen 3,64 milyar dolar çekti.
Analistlerin tarihin en büyük finansal soygunu olabileceğini değerlendirdiği olayın ardından kripto yatırımcılarına güvence vermeye çalışan borsa, ilk sıçramadan sonra para çekme işlemlerinin istikrara kavuştuğunu ve mevduat hacminin "önemli" düzeyde kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Cuma günü son altı haftanın en düşük seviyesine gerileyen bitcoin fiyatları, hafta sonu hafif toparlanarak pazartesi günü 78 bin doların üzerinde işlem gördü.
Cuma günü iki ayın en düşük düzeyini gören ether de bir miktar toparlanarak 2 bin 287 dolara çıktı.
Kullanıcıların dijital varlık alıp satmasına ve takas etmesine imkan tanıyan Çin menşeli Binance, dünya genelinde 335 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip.
Borsa dün yaptığı açıklamada, 28 Ekim itibarıyla yönetimi altındaki toplam varlık büyüklüğünün 171 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Binance vakası, son dönemde yaşanan kripto hırsızlıkları zincirine bir yenisini ekledi.
ABD merkezli blokzincir analiz firması TRM Labs araştırmacılarına göre saldırganlar, geçen yıl yaklaşık 150 ayrı olayda toplam 2,9 milyar dolar değerinde kripto para çaldı.
Platformdaki para çekme düzeyleri, müşterilerin bu saldırıdan sonra paralarını Binance'e emanet etme konusunda güven duymaya devam edip etmediklerine dair erken bir sınav niteliği taşıyor.
Kripto paralardan çıkış yaşandığında piyasa değerleri gerileme eğilimi gösteren sabit kripto paralarda cuma gününden bu yana düşüş kaydedildi.
Coinmarketcap.com verilerine göre en büyük iki sabit kripto para olan USDT ve USDC'nin toplam piyasa değeri cuma gününden bu yana yaklaşık 1,2 milyar dolar eridi.
TRM Labs Küresel Politika Başkanı Ari Redbord, cuma günü spot bitcoin ETF'lerinden 643 milyon dolarlık net çıkış yaşandığını, bunun ekim ayının en büyük günlük çıkışı olduğunu ve 1,3 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti.
Redbord, "Muhafazakar kurumsal yatırımcılar açısından bu yaşananların neden tedirgin edici olduğunu anlıyorum." dedi.
Redbord ayrıca, "Bir finans kurumunun hacklenmesi, kullanıcı adı ve şifrelerin çalınması anlamına gelir. Bir kripto borsasının hacklenmesi ise internet hızında gerçekleşen bir banka soygunudur; bu da başkalarının sermayesinden sorumlu olan herkes için istikrarsız bir risk profili yaratır." ifadelerini kullandı.
BORSA ÇALINAN KRİPT PARALARIN YÜZDE 95'İNİ KARŞILADI
Borsa, soygunda çalınan varlıkların yüzde 95'ini karşıladığını bildirdi.
Dün yapılan açıklamada Binance, kendi parasını kullanarak yerine yeni tokenlar satın aldığını ve çalınan kripto paraların 6 milyar dolarlık kısmını karşıladığını duyurdu.
Borsa, çalınan tokenların geriye kalan yüzde 5'lik bölümünün likiditesi daha düşük varlıklardan oluştuğunu ve bunları tedarik etmenin daha uzun sürebileceğini bildirdi.
Alınan önlemlere rağmen bazı kullanıcılar riskten korunma seçeneklerini değerlendirmeye başladı.
Asya Web3 Yapay Zeka Derneği Başkan Yardımcısı Jay Koh, fonlarının büyük bölümünü saldırıdan etkilenmeyen soğuk cüzdanda tuttuğu için Binance'teki varlıklarından herhangi bir çekim yapmadığını aktardı.
Koh, "Binance'ten kesinlikle her şeyi çekeceğim diyemem. Yine de risk maruziyetini gözden geçirmenin, saklama yöntemlerini çeşitlendirmenin ve tek bir platformda gerekenden fazla varlık tutmaktan kaçınmanın ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Binance, para çekme işlemlerinin kullanıcı talepleri önceliklendirilerek aşamalı biçimde yürütüleceğini bildirdi.
İlk aşamanın bitcoin, ether, bazı USDC ve USDT sabit kripto para işlemleri ile dogecoin dahil 15 tokenı kapsadığı kaydedildi.
Şirket daha önce X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kullanıcı talebine ilişkin geçmiş bir haftalık verileri temel alarak tokenları önceliklendiren aşamalı bir yaklaşım benimsiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda ayrıca, "Piyasa koşullarının istikrarlı olduğundan emin olabilirsiniz." güvencesi verildi.
Binance, net çıkışların müşterilerin olay sonrasında yatırdıkları ve çektikleri miktarlar arasındaki farkı yansıttığını kaydetti.
Kripto analiz platformu DefiLlama ise gösterge panelinde çıkışların daha önce gösterdiği 4,36 milyar dolardan 5,81 milyar dolara yükseldiğini aktardı.
Öte yandan Reuters ajansına konuşan ismi belirtilmeyen bir Binance sözcüsü ilk DefiLlama verileri hakkında, "Bu rakam kendi yeni sıcak cüzdanımıza yatırdığımız akışları içermiyor, bu nedenle doğru değil. X'te yaptığımız son güncelleme gerçeğe en yakın olanıdır." ifadelerini kullandı.
FBI SALDIRIDAN KUZEY KORE'Yİ SORUMLU TUTTU
FBI cumartesi günü, saldırıdan TraderTraitor olarak bilinen Kuzey Kore devlet destekli birimin sorumlu olduğunu açıkladı.
Pyongyang yönetimi, casusluk, finansal hırsızlık ve gelir elde etmek amacıyla devlet bağlantılı siber birimler kullandığı yönündeki suçlamaları yıllardır reddediyor.
FBI açıklamasında, güvenlik güçlerinin ilgili birim üyelerinin çalınan varlıkları ether kripto para birimine dönüştürdüğünü tespit ettiği kaydedilirken, ilişkili teknolojilerin kullanılması yoluyla varlıkların "daha fazla aklanmasının" beklendiği ifade edildi.
Analistler de saldırıda Kuzey Kore parmağına işaret etti.
ABD'li blokzincir analiz firmaları TRM Labs ve Chainalysis verilerine göre soygunun büyük kısmı perşembe gecesi başlayarak yaklaşık 20 dakika içinde gerçekleşti ve Kuzey Kore'ye atfedilen önceki büyük saldırılarla benzerlikler taşıdı.
ABD Başkanı Donald Trump ise cumartesi günü ilerleyen saatlerde Kuzey Kore'nin parmağı olup olmadığının belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Beyaz Saray'ın X hesabından paylaşılan açıklamasında Trump, gazetecilere, "Kuzey Kore olup olmadığını bilmiyoruz; ancak öyleyse, bunu Kuzey Kore ile konuşuruz." dedi.