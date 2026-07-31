Binlerce göçmen yüzerek sınıra akın etti, ordu devreye girdi. İspanya'da neler oluyor?
31.07.2026 09:59
Fas'tan denize girerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan binlerce göçmen, bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. En az 15 kişinin yaşamını yitirdiği olayların ardından Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı.
İSPANYA ORDUYU DEVREYE SOKTU
İspanya, Fas'tan denizi aşarak Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan binlerce düzensiz göçmenin ardından güvenliği artırmak amacıyla bölgeye asker gönderme kararı aldı.
İçişleri Bakanlığı, ordunun Ceuta'da görev yapan birliklere destek vereceğini ve kentte güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı.
EN AZ 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Binlerce göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanya toprağına ulaşmak için Fas'tan yüzerek yola çıktı. İspanya basını, Ceuta'ya ulaşanların sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu bildirdi. Ancak bu rakam yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.
Göç girişimi sırasında en az 15 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, son günlerde artan girişimlei nedeniyle Madrid'den destek talep ettiklerini, ancak perşembe günü sınırdaki kontrol mekanizmasının fiilen çöktüğünü ifade etti.
YARGI KARARI ETKİLİ OLDU
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bu ay aldığı kararla, Ceuta ve Melilla'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin Fas'a hızlı şekilde iade edilmeyeceğine hükmedilmişti.
İçişleri Bakanlığı ise insan kaçakçılığı şebekelerinin bu kararı kullanarak düzensiz göçü teşvik ettiğini savundu.
SANCHEZ CEUTA'YA GİDİYOR
Başbakan Pedro Sanchez'in bugün Ceuta'yı ziyaret ederek bölgedeki son durumu yerinde incelemesi bekleniyor.
Kentteki göçmen kabul merkezlerinin kapasitesini aştığı belirtilirken, Ceuta Bölgesel Yönetimi Başkanı Juan Jesus Vivas, merkezi hükümeti geç müdahale etmekle eleştirdi ve acil destek çağrısında bulundu.
İTALYA'DAN SCHENGEN ÇIKIŞI
Göç dalgası, İspanya ile İtalya arasında da diplomatik gerilime yol açtı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin Avrupa'nın sınır güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, İspanya ile açık sınır uygulamasını sağlayan Schengen Anlaşması'nın askıya alınması da dahil olmak üzere "olağanüstü önlemleri" değerlendirdiklerini açıkladı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Luis Albares ise İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi göç konusunu siyasi amaçlarla kullanmakla suçladı. Albares, Avrupa Birliği ortaklarından "siyasi popülizm değil, dayanışma beklediklerini" belirtti.
2021 KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE
Yaşanan gelişmeler, 2021 yılında yaklaşık 8 bin göçmenin birkaç gün içinde Ceuta'ya geçtiği ve İspanya ile Fas arasında diplomatik krize yol açan olayları yeniden gündeme getirdi.
Ceuta ve Melilla, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor. Son yıllarda sınır güvenliği artırılmış olsa da, düzensiz göç girişimleri bölgede devam ediyor.