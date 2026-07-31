Binlerce göçmen yüzerek sınıra akın etti, ordu devreye girdi. İspanya'da neler oluyor?

Binlerce göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanya toprağına ulaşmak için Fas'tan yüzerek yola çıktı. İspanya basını, Ceuta'ya ulaşanların sayısının 2 bin ila 3 bin arasında olduğunu bildirdi. Ancak bu rakam yetkililer tarafından henüz doğrulanmadı.

Göç girişimi sırasında en az 15 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, son günlerde artan girişimlei nedeniyle Madrid'den destek talep ettiklerini, ancak perşembe günü sınırdaki kontrol mekanizmasının fiilen çöktüğünü ifade etti.