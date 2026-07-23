Binlerce kişi başvurdu. Bir aileyi seçerek ücretsiz ev ve iş verdiler

Arenillas Belediyesi, kırsal nüfus kaybıyla mücadele etmek ve köye çocuklu yeni sakinler kazandırmak amacıyla şubat ayında dikkat çekici bir çağrı yayımladı. İlanda, köye kalıcı olarak yerleşecek çocuklu bir aileye ücretsiz belediye konutu, duvar ustalığı işi ve köyün barı ile sosyal tesisini işletme imkânı sunuldu.

Ancak yerel ölçekte başlayan girişim, kısa sürede İspanya sınırlarını aşarak uluslararası ilgi gördü. Arenillas Belediye Başkanı Sonia Tobaruela, Cezayir, Fas, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Amerika ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok yerden 7 bin ile 8 bin arasında başvuru aldıklarını söyledi. Tobaruela, bazı günlerde belediyeye yaklaşık bin yeni e-posta ulaştığını belirtti.