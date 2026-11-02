Bir ayda iki skandal. Japonya'dan Amerikan üslerine disiplin çağrısı
02.11.2026 10:18
Japonya'da bir ABD askerinin cinayet suçlamasıyla tutuklanmasının hemen ardından ikinci bir askerin gece yasağında alkollü yakalanması Tokyo'yu harekete geçirdi.
Japonya Savunma Bakanı Şinciro Koizumi, bir ABD askerinin cinayet suçlamasıyla tutuklanmasının hemen ardından sokağa çıkma yasağını delen ikinci bir askerin alkollü araç kullanmaktan yakalanması üzerine Washington yönetimine askeri disiplini sağlama çağrısı yaptı.
AFP ajansının aktardığına göre Koizumi, basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafından personel arasındaki disiplini sıkı biçimde uygulamasını, benzer olayların tekrarlanmasını önleyecek etkili tedbirleri hayata geçirmesini ve gece uygulanan sokağa çıkma yasağına tam uyumu güvence altına almasını talep ettik." dedi.
Bakan Koizumi ayrıca, "Olayı ciddiye almalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, alkollü araç kullanmakla suçlanan ikinci deniz piyadesi cumartesi günü gözaltına alındı.
CİNAYET OLAYINDAN SONRA ADADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Japon savcılar, geçen hafta güneydeki Okinawa Adası'nda bir kadını öldürmekle suçlanan ABD'li deniz piyadesi hakkında iddianame hazırladı.
Yomiuri Şimbun gazetesinin aktardığı iddianameye göre, 20 yaşındaki şüpheli 3 Ekim günü Naha kentinden bir kadını kaldıkları otelde telefon kablosuyla boğarak öldürdü.
Kadının yaşamını yitirmesinden birkaç gün sonra parlamenterlere hitap eden Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, hükümetin ABD nezdinde kuvvetli bir protesto girişiminde bulunduğunu belirtti.
Başbakan Takaiçi, Washington'dan soruşturmayla tam işbirliği yapmasını ve Amerikan askeri personeli arasında sıkı disiplin sağlamasını talep ettiklerini dile getirdi.
Bu cinayet şüphesi sonrası geçen ayın başlarında Okinawa'daki ABD kuvvetlerine iki gün boyunca alkol tüketimi yasağı getirildi ve 30 günlük gece sokağa çıkma yasağı konuldu.
Söz konusu kısıtlama çerçevesinde tüm Amerikan askerlerinin gece yarısından sabah saat 05.00'e kadar üslerinde veya üs dışındaki ikametgahlarında kalması şart koşuldu.
KAMUOYU ADADAKİ ASKERİ VARLIĞI TARTIŞMAYA AÇTI
Cinayet vakası Japon kamuoyunda infial yaratırken güney adasındaki yoğun Amerikan askeri varlığına ilişkin tartışmaları yeniden canlandırdı.
Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi, cinayet iddiasının ardından yetkililerin Japonya'daki ABD askerlerinin üs dışındaki davranış kurallarını yeniden incelediğini açıkladı.
Okinawa'da Amerikan askerlerinin karıştığı bir dizi cinsel saldırı vakası üzerine 2024 yılında güncellenen mevcut davranış kuralları, askeri personelin saat 01.00 ile 05.00 arasında üs dışındaki kamusal alanlarda alkol almasını ya da bu saatlerde barlara gitmesini yasaklıyor.
Yaklaşık 54 bin askerini Japonya topraklarında konuşlandıran ABD, bu gücün büyük bölümünü stratejik konumdaki Okinawa Adası'nda tutuyor.
Amerikan askeri personelinin karıştığı adli suçlar, yakın iki güvenlik müttefiki olan Tokyo ile Washington arasındaki diplomatik ilişkilerde uzun süredir pürüz kaynağı olmayı sürdürüyor.