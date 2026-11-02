Bir ayda iki skandal. Japonya'dan Amerikan üslerine disiplin çağrısı

Japon savcılar, geçen hafta güneydeki Okinawa Adası'nda bir kadını öldürmekle suçlanan ABD'li deniz piyadesi hakkında iddianame hazırladı.

Yomiuri Şimbun gazetesinin aktardığı iddianameye göre, 20 yaşındaki şüpheli 3 Ekim günü Naha kentinden bir kadını kaldıkları otelde telefon kablosuyla boğarak öldürdü.

Kadının yaşamını yitirmesinden birkaç gün sonra parlamenterlere hitap eden Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, hükümetin ABD nezdinde kuvvetli bir protesto girişiminde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Takaiçi, Washington'dan soruşturmayla tam işbirliği yapmasını ve Amerikan askeri personeli arasında sıkı disiplin sağlamasını talep ettiklerini dile getirdi.

Bu cinayet şüphesi sonrası geçen ayın başlarında Okinawa'daki ABD kuvvetlerine iki gün boyunca alkol tüketimi yasağı getirildi ve 30 günlük gece sokağa çıkma yasağı konuldu.

Söz konusu kısıtlama çerçevesinde tüm Amerikan askerlerinin gece yarısından sabah saat 05.00'e kadar üslerinde veya üs dışındaki ikametgahlarında kalması şart koşuldu.