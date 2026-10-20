Bir devir sona eriyor, Christiane Amanpour CNN'den ayrılıyor. "Uykusuz geceler geçirdim"

İngiliz bir anne ile İranlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Amanpour, kariyerine 1983 yılında CNN haber masasında asistan olarak adım attı.

Yıllar içinde savaş bölgelerinden bildirdiği haberlerle uluslararası çapta tanınan bir savaş muhabirine ve kanalın en önde gelen ekran yüzüne dönüştü.

Deneyimli gazeteci; Birinci Körfez Savaşı, Bosna Savaşı, Ruanda soykırımı, Afganistan, Ukrayna ve İran dahil pek çok kriz bölgesinde sahadan yayın yaptı.

Amanpour, 2009 yılından bu yana ise CNN International ekranında kendi adını taşıyan günlük söyleşi programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyordu.

Meslek yaşamı boyunca benimsediği habercilik ilkelerine değinen 68 yaşındaki sunucu, meslektaşlarına ve izleyicilerine "Unutmayın: her zaman tarafsız değil, doğru olun" çağrısını yineledi.

Gelecekte yeni projeler planladığını belirten gazeteci, CNN'in bağımsız gazetecilik mirasını her zaman destekleyeceğini kaydetti.

Açıklamasında sahada birlikte çalıştığı ekiplere özel bir teşekkür ileten Amanpour, "İlk büyük heyecanım olan Birinci Körfez Savaşı'ndan Bosna Savaşı'nın dehşetine, Ruanda, Afganistan, Ukrayna ve İran'a kadar uzanan bu yolculukta ekipler ve aramızdaki dayanışma belirleyiciydi" dedi.

Gerçekleri aramak için ortak bir mücadele yürüttüklerini aktaran sunucu, CNN'in dünyaya korkusuzca ve ayrıcalık tanımadan yayın yapmasını bu çabanın sağladığını vurguladı.