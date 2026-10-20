Bir devir sona eriyor, Christiane Amanpour CNN'den ayrılıyor. "Uykusuz geceler geçirdim"
20.10.2026 11:21
Son Güncelleme: 20.10.2026 11:21
Körfez ve Bosna savaşlarının simge muhabiri Christiane Amanpour, 43 yıldır görev yaptığı CNN'den gelecek yılın haziran ayında ayrılacağını açıkladı.
Dünya televizyonculuğunda savaş muhabirliği dendiğinde akla gelen ilk isimlerden Christiane Amanpour, 43 yıldır görev yaptığı CNN televizyonuna veda etmeye hazırlanıyor.
Kanalın baş uluslararası haber sunucusu olan 68 yaşındaki gazeteci, Haziran 2027 itibarıyla kurumdan ayrılacağını açıkladı.
“UYKUSUZ GECELER GEÇİRDİM”
Kararını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyuran Amanpour, ayrılık sürecinin kolay olmadığını belirterek "Aylarca süren düşüncelerin ve birkaç uykusuz gecenin ardından, 43 harika yıldır ortağım olan CNN ile yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.
SAVAŞ MEYDANLARINDAN STÜDYOLARA UZANAN 43 YIL
İngiliz bir anne ile İranlı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Amanpour, kariyerine 1983 yılında CNN haber masasında asistan olarak adım attı.
Yıllar içinde savaş bölgelerinden bildirdiği haberlerle uluslararası çapta tanınan bir savaş muhabirine ve kanalın en önde gelen ekran yüzüne dönüştü.
Deneyimli gazeteci; Birinci Körfez Savaşı, Bosna Savaşı, Ruanda soykırımı, Afganistan, Ukrayna ve İran dahil pek çok kriz bölgesinde sahadan yayın yaptı.
Amanpour, 2009 yılından bu yana ise CNN International ekranında kendi adını taşıyan günlük söyleşi programıyla izleyicilerin karşısına çıkıyordu.
Meslek yaşamı boyunca benimsediği habercilik ilkelerine değinen 68 yaşındaki sunucu, meslektaşlarına ve izleyicilerine "Unutmayın: her zaman tarafsız değil, doğru olun" çağrısını yineledi.
Gelecekte yeni projeler planladığını belirten gazeteci, CNN'in bağımsız gazetecilik mirasını her zaman destekleyeceğini kaydetti.
Açıklamasında sahada birlikte çalıştığı ekiplere özel bir teşekkür ileten Amanpour, "İlk büyük heyecanım olan Birinci Körfez Savaşı'ndan Bosna Savaşı'nın dehşetine, Ruanda, Afganistan, Ukrayna ve İran'a kadar uzanan bu yolculukta ekipler ve aramızdaki dayanışma belirleyiciydi" dedi.
Gerçekleri aramak için ortak bir mücadele yürüttüklerini aktaran sunucu, CNN'in dünyaya korkusuzca ve ayrıcalık tanımadan yayın yapmasını bu çabanın sağladığını vurguladı.
AYRILIK TAKVİMİ ADIM ADIM İLERLEYECEK
Ekrandan çekilme süreci tek seferde gerçekleşmeyecek; programın temposu kademeli olarak azaltılacak.
Ocak 2025'te haftada birkaç güne düşürülen söyleşi yayını, Ocak 2027 itibarıyla haftada bir güne inecek ve mayıs ayında tamamen son bulacak.
Amanpour, Haziran ayına kadar CNN için küresel çapta seyahat etmeyi ve sahadan özel haberler hazırlamayı sürdürecek.
Kamu yayın kurumu PBS'te ekrana gelen "Amanpour & Company" programı ise aralık ayında noktalanacak.
Kanal yönetimi de gelişmeyi çalışanlara ilettiği bir iç yazışmayla paylaştı.
CNN Yönetim Kurulu Başkanı Mark Thompson, dün paylaştığı notta deneyimli sunucuyla aylardır bu konuyu konuştuklarını aktardı.
Thompson, "CNN ailesindeki birçok kişi gibi ben de onun ayrılışından büyük üzüntü duyuyorum ancak hem kişisel hem profesyonel açıdan kendisi için doğru vaktin geldiğini kabul ettim" ifadelerini kullandı.
Ayrılık öncesinde Amanpour'un kanala sunduğu katkıların özel olarak kutlanacağını bildiren Thompson, tüm yönetim adına gazeteciye 43 yıllık çalışması, sadakati ve dostluğu için teşekkür etti.
Ekran çalışmalarının yanı sıra Amanpour, eski eşi Jamie Rubin ile birlikte hazırladığı Global yapımı "The Ex Files" adlı podcast projesini sürdürmeyi planlıyor.