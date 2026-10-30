Bir ilk olacak. Papa, ABD seçimleri için oy pusulası talep etti
30.10.2026 16:26
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimlerde oy kullanmak üzere resmi makamlara başvuruda bulundu.
Katolik dünyasının ruhani lideri 14. Leo, ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak ara seçimlerde posta yoluyla oy kullanmak üzere Illinois eyaletindeki seçim yetkililerine başvuruda bulundu.
ABD vatandaşlığını koruyan Papa oy verirse, Amerikan seçimlerinde oy kullanan görevdeki ilk papa kayıtlara geçecek.
Chicago doğumlu olan ve 2025 yılında Katolik Kilisesi liderliğine seçilen 14. Leo, tarihin ABD doğumlu ilk papası olma unvanını taşıyor.
Doğum adı Robert Francis Prevost olan Papa, 3 Ekim tarihinde Illinois eyaletine bağlı Will County Seçim Ofisine posta yoluyla oy pusulası talebini iletti.
The Catholic Herald gazetesinin haberine göre bölgedeki seçim yetkilileri, başvurunun Papa'nın doğum adı üzerinden kayda geçtiğini doğruladı.
Vatikan'da ikamet eden Papa 14. Leo'nun ABD vatandaşlığından çıkmaması sebebiyle seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel yer almıyor.
Ruhani liderin bu adımı atması halinde, görevdeyken ABD'deki siyasi seçimlere katılan ilk papa olarak tarihe geçeceği belirtiliyor.
SEÇMEN PUSULASI HENÜZ YETKİLİLERE ULAŞMADI
Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurduğu oy pusulasının henüz kendilerine ulaşmadığını açıkladı.
14. Leo'nun oy kullanıp kullanmadığı ya da pusulayı postaya verip vermediği belirsizliğini koruyor.
Oy verme işlemlerinin tamamlanabilmesi için Vatikan'da ikamet eden Papa'nın gönderdiği pusulanın Illinois'deki yetkililerin eline geçmesi gerekiyor.
DAHA ÖNCEKİ AMERİKAN SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GİTMİŞTİ
Papa 14. Leo'nun papalık makamına seçilmeden önceki dönemde de ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı seçim kayıtlarında yer alıyor.
Resmi kayıtlara göre Papa; 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlerde oy kullandı.
Ayrıca geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti ön seçimlerinde sandık başına gitti.
Söz konusu adım, 14. Leo'nun Katolik dünyasının lideri sıfatıyla katılabileceği ilk ABD seçimi olması sebebiyle önem taşıyor.