Bir ilk olacak. Papa, ABD seçimleri için oy pusulası talep etti

Papa 14. Leo'nun papalık makamına seçilmeden önceki dönemde de ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı seçim kayıtlarında yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre Papa; 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlerde oy kullandı.

Ayrıca geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti ön seçimlerinde sandık başına gitti.

Söz konusu adım, 14. Leo'nun Katolik dünyasının lideri sıfatıyla katılabileceği ilk ABD seçimi olması sebebiyle önem taşıyor.