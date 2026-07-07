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Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı

07.07.2026 00:23

AA

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Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektrik geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor.

Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı
Reuters

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalmasının ardından ada genelinde yeniden elektrik kesintisi meydana geldi.

Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı 1
Reuters

Ulusal basındaki haberlere göre, devlet şirketi Elektrik Birliğinin (UNE) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.

 

Açıklamada, "Ulusal Elektrik Sistemi'nde tamamen kesinti meydana geldi. Nedeni araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

 

Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı 2
Reuters

 

Söz konusu kesinti, 2026 yılında yaşanan üçüncü, son 24 ayda ise sekizinci büyük genel elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

GÜNLERCE SÜRECEĞİ BELİRTİLİYOR 3
Reuters

GÜNLERCE SÜRECEĞİ BELİRTİLİYOR

Haberlerde, Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devreye alınmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

 

Sistem, önce küçük bölgelerde elektrik üretiminin yeniden başlaması, ardından bu bölgelerin kademeli olarak birbirine bağlanmasıyla yeniden çalışır hale getiriliyor.

Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı 4
Reuters

Tahminlere göre, Karayip Adası'nın enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için günde 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyaç duyuluyor.

 

Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken, kalan kısmı ithal ediliyor.

KÜBA'DA DERİN KRİZ 5
Reuters

KÜBA'DA DERİN KRİZ

Küba ekonomisi son altı yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Bir ülke karanlığa gömüldü, milyonlarca insan elektriksiz kaldı 6
Reuters

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.