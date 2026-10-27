Bir videoyla gelen boykot. Çinli dev markalar Mbappe'yi sildi
27.10.2026 08:59
Çin'in kurucu lideri Mao ile ilgili diktatör şakası yaptığı ileri sürülen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe, ülkedeki en büyük iki ticari sponsoru tarafından aynı gün içinde kapı dışarı edildi.
Dünya futbolunun en tanınan isimlerinden Kylian Mbappe, internette yayılan kısa bir video yüzünden Çin pazarındaki en büyük ticari ortaklıklarını bir günde kaybetti.
Real Madrid'in Fransız forvetinin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin iki dev şirketi futbolcuyla olan sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı feshetti.
İnternete düşen videoda 27 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar gördüğü en komik internet caps'inin (meme) kendi yüzünün "Çinli bir diktatör olduğunu düşündüğü bir adamın" üzerine montajlandığı görsel olduğunu söylüyor.
Kayıttaki bu ifadenin, Mbappe'nin yüzünün 1976 yılında ölen ve Çin'de hatırasına yönelik mizahın kesin bir toplumsal tabu sayıldığı Mao Zedong'un suretine yerleştirildiği görsele işaret ettiği belirtiliyor.
ÇİNLİ DEV MARKALARDAN ART ARDA FESİH KARARLARI
Görüntülerin ardından Çin'in en büyük içecek üreticilerinden Dongpeng, yaptığı resmi açıklamayla Mbappe ile olan tüm işbirliğini derhal sonlandırdığını duyurdu.
Fransız AFP ajansının haberine göre şirket, "ulusal duyguları inciten hiçbir davranışa müsamaha göstermeyen sıfır tolerans politikası" izlediğini vurguladı.
Dongpeng, bu yılki Dünya Kupası boyunca Mbappe'nin yapay zekayla üretilmiş görüntülerini enerji içeceği reklamlarında yoğun şekilde kullanıyordu.
Hemen ardından ülkenin en büyük süt ürünleri üreticisi Mengniu da benzer bir açıklamayla sözleşmeyi feshettiğini ilan etti.
Mengniu da tıpkı içecek devi gibi "Çin halkının duygularını zedeleyen söz ve eylemlere karşı sıfır tolerans" ilkesini gerekçe gösterdi.
Çinli futbolseverler arasında Ninja Kaplumbağalar benzetmesinden ötürü sevecen bir yaklaşımla "Guigui" yani "Kaplumbağa" lakabıyla anılan ve sosyal medyada milyonlarca hayranı olan Mbappe, kısa süre içinde ülkedeki en popüler yabancı sporculardan biriyken hedef tahtasına dönüştü.
Çin'in mikroblog platformu Weibo'da "Dongpeng Beverage, Mbappe ile işbirliğini sonlandırdı" başlığı en çok konuşulan konu haline geldi.
Kullanıcılar futbolcunun kırmızı çizgiyi aştığını belirterek içecek kutularındaki yüzünün derhal kaldırılmasını talep etti.
Ülkenin önde gelen futbol platformlarından Dongqiudi ise yayımladığı bildiride Mbappe'nin ifadelerinin Çin halkına ve taraftarlara yönelik doğrudan bir hakaret olduğunu yazdı.
TEPKİLER ÖDÜL GECESİNİN HEMEN ERTESİNDE GELDİ
Söz konusu kriz, Mbappe'nin futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü sayılan Ballon d'Or yarışında Harry Kane'e geçilmesinin hemen bir gün sonrasında patlak verdi.
Mbappe daha önce eylül ayında Fransız spor gazetesi L'Equipe'e verdiği mülakatta, kendisini askeri diktatörlere benzeten montajlara değinmişti.
Yıldız futbolcu o söyleşide, "İşin bir yanı komik, insanların bunu eğlence için yaptığını anlayabiliyorsunuz. Fakat diğer yanı o kadar komik değil, çünkü tarihte bu kişilerin sebep olduğu büyük acılar var. Başkalarını öldüren veya milyonlarca insanı sefalete sürükleyen kişilerle kıyaslanmak pek hoş değil; hayatımda böyle bir şey yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Çin pazarında Batılı spor figürlerinin siyasi veya tarihi hassasiyetlere dokunması ilk kez ticari bir krize yol açmıyor. Pekin yönetimi, Tayvan, Tibet ve Hong Kong gibi konularda resmi çizgiyi aşan sporculara ve kurumlara karşı daha önce de sert ticari yaptırımlar uyguladı.
Eski NBA oyuncusu Dwight Howard'ın 2023 yılında adanın başkan yardımcısı ve şimdiki lideri Lai Ching-te ile çektiği bir videoda Tayvan'dan "ülke" diye bahsetmesi Çin'de büyük öfke yaratmıştı.
2019 yılında ise Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong protestolarını destekleyen bir paylaşım yapması, Çin'in NBA ile olan tüm kurumsal sponsorluklarını askıya almasına ve maç yayınlarını tam bir yıl boyunca televizyon ekranlarından kaldırmasına neden olmuştu.