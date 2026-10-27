Bir videoyla gelen boykot. Çinli dev markalar Mbappe'yi sildi

Dünya futbolunun en tanınan isimlerinden Kylian Mbappe , internette yayılan kısa bir video yüzünden Çin pazarındaki en büyük ticari ortaklıklarını bir günde kaybetti.

Real Madrid'in Fransız forvetinin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin iki dev şirketi futbolcuyla olan sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı feshetti.

İnternete düşen videoda 27 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar gördüğü en komik internet caps'inin (meme) kendi yüzünün "Çinli bir diktatör olduğunu düşündüğü bir adamın" üzerine montajlandığı görsel olduğunu söylüyor.

Kayıttaki bu ifadenin, Mbappe'nin yüzünün 1976 yılında ölen ve Çin'de hatırasına yönelik mizahın kesin bir toplumsal tabu sayıldığı Mao Zedong'un suretine yerleştirildiği görsele işaret ettiği belirtiliyor.