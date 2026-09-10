Birleşik Arap Emirlikleri lideri Almanya'ya gitti. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından kısa bir süre önce, Şubat ayında Körfez bölgesini ziyaret eden Merz, "Büyük güçlerin siyasete giderek daha fazla hakim olduğu bir dönemde, bu tür ortaklıklara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." demişti.

Geçen yıl 15 milyar doları aşan ikili ticaret hacmiyle Almanya'nın Körfez'deki en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri, BMW, Siemens, ThyssenKrupp ve demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn dahil olmak üzere birçok büyük Alman şirketinin faaliyet gösterdiği bir alana ev sahipliği yapıyor.

Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri, kimya endüstrisi ve açık deniz rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere Almanya'ya büyük yatırımlar yaptı.

Merz'in Şubat ayındaki ziyareti sırasında, Alman enerji devi RWE ve Abu Dabi'nin ulusal petrol şirketi ADNOC, önümüzdeki on yıl boyunca LNG ithalatı konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.