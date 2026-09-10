Birleşik Arap Emirlikleri lideri Almanya'ya gitti. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak
10.09.2026 13:51
Son Güncelleme: 10.09.2026 13:51
Emirlik diplomatlarının açıklamasına göre, BAE lideri Almanya ziyareti sırasında enerji ve teknoloji de dahil olmak üzere milyarlarca euro değerinde anlaşmalara imza atılacak.
Perşembe günü Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmasının ardından Şansölye Friedrich Merz ile bir araya geldi.
BAE liderinin ziyareti sırasında güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken, Berlin sokakları kordon altına alındı ve çok sayıda polis görevlendirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzey diplomatı Lana Nusseibeh, ziyaret öncesinde düzenlenen bir brifingde, "Bu ziyaret süresince BAE ve Almanya, yatırım, iş, teknoloji, yapay zeka ve enerji alanlarında bir dizi önemli duyuru yapacak ve milyarlarca euroluk anlaşma imzalayacak." dedi.
Bu ziyaret, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın Körfez bölgesini alt üst ettiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarsız diplomasisinin birçok orta ölçekli gücü tedirgin ederek stratejik ve ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirmelerine yol açtığı bir dönemde gerçekleşiyor.
BAE VE ALMANYA'NIN TİCARİ ORTAKLIĞI
ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından kısa bir süre önce, Şubat ayında Körfez bölgesini ziyaret eden Merz, "Büyük güçlerin siyasete giderek daha fazla hakim olduğu bir dönemde, bu tür ortaklıklara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." demişti.
Geçen yıl 15 milyar doları aşan ikili ticaret hacmiyle Almanya'nın Körfez'deki en büyük ticaret ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri, BMW, Siemens, ThyssenKrupp ve demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn dahil olmak üzere birçok büyük Alman şirketinin faaliyet gösterdiği bir alana ev sahipliği yapıyor.
Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri, kimya endüstrisi ve açık deniz rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere Almanya'ya büyük yatırımlar yaptı.
Merz'in Şubat ayındaki ziyareti sırasında, Alman enerji devi RWE ve Abu Dabi'nin ulusal petrol şirketi ADNOC, önümüzdeki on yıl boyunca LNG ithalatı konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.
SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN KINAMA ÇAĞRISI
Körfez ülkeleri, uzun zamandır Almanya'dan savunma ekipmanı satın alıyor ve NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılık çabalarını güçlendirmek için insansız hava araçları üreten girişimlere ilgi gösteriyor.
AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması görüşmelerini destekliyor.
New York merkezli bir uluslararası sivil toplum kuruluşu olan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ziyaret sırasında Alman liderlere "Birleşik Arap Emirlikleri'nin insan hakları sicilini ve bölgesel çatışmalardaki rolünü kamuoyu önünde kınamaları" çağrısında bulundu.