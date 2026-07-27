BM Genel Sekreteri 16 yıl sonra Kıbrıs'ta

Sürecin bir diğer boyutu ise Avrupa Birliği’nin artan rolü.

Rum tarafı AB’nin daha aktif olmasını isterken, Ankara AB’nin bu konuda tarafsız davranmadığını iddia ederek, garantörler dışındaki aktörlerin sürece müdahil olmasına oldukça mesafeli yaklaşıyor ve en gerçekçi, çözümün adada iki devletin yan yana var olması.

2004’teki Annan Planı ve 2017’deki İsviçre görüşmelerinin ardından gelen bu hamlenin nasıl bir takvime oturacağı, Guterres’in yapacağı temasların ardından netleşecek.

Taraflar bu kadar farklı noktalardayken Guterres’in neden Ada’ya geldiği sorusu öne çıkıyor.

KKTC Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan'a göre ise ziyaretteki temel amaç, son yıllarda kopma noktasına gelen doğrudan teması yeniden canlandırmak. Bir diğer hedef ise yeni geçiş kapılarının açılması, teknik komitelerin çalıştırılması; enerji, çevre, gençlik ve kültür gibi alanlarda ortak adımlar atılarak güven artırıcı önlemleri hayata geçirmek.

Tüm bunların ötesinde BM'nin, Kıbrıs meselesini halen kendi gündeminde ve takibinde olduğu mesajını vermek istediği düşünülüyor.