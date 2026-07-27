BM Genel Sekreteri 16 yıl sonra Kıbrıs'ta
27.07.2026 15:56
16 yıl sonra Kıbrıs'a gidecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları yeniden masaya oturtmayı hedefliyor.
16 YIL ARADAN SONRA GELEN ZİYARET
Suriye ziyaretinden hemen sonra Ada'ya geçen BM Genel Sekreteri António GuterreGuterres, 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olacak.
NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı'nın aktardığı bilgilere göre, Guterres salı günü başlayacak olan diplomatik görüşmeler çerçevesinde önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.
Çarşamba günü ise ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde 2 liderin katılımıyla üçlü bir zirve düzenlenecek.
KKTC VE ANKARA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİYOR
Bu ziyareti geçmişteki adımlardan ayıran en önemli ayrıntılardan biri, Kıbrıs Türk tarafındaki siyasi değişim ve zamanlama.
Ekim ayında gerçekleşen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tufan Erhürman’ın, çözüm süreçlerine daha ılımlı yaklaşan bir isim olması BM’nin süreci hızlandırmasında etkili olduğu düşünülüyor.
BBC'nin haberine göre Guterres’in ana hedefi; adadaki temasların ardından sonbahara doğru iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer alacağı 5+1 formatında geniş katılımlı bir konferans düzenlemek.
Ancak masadaki en büyük engel, iki tarafın çözüm vizyonlarının daha başlangıç noktasında bile tamamen ayrışıyor olması.
Rum tarafı federasyonda ısrar ederken, KKTC ve Ankara iki devletli çözümü savunuyor.
BM alınan geri dönüşler federal çözümü işaret etse de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk tarafının hakları tanınmadan ilerleme sağlanamayacağını, Kıbrıs Özel Temsilcisi Cuellar'a ifade etmişti.
Kıbrıs Türk lideri Erhürman ise süreç boyunca temkinli davranarak girişimleri desteklediğini ve Ankara ile tam bir uyum içinde hareket edeceğini daha önce hatırlatmıştı.
PEKİ GUTERRES'İN ÇANTASINDA NE VAR?
Sürecin bir diğer boyutu ise Avrupa Birliği’nin artan rolü.
Rum tarafı AB’nin daha aktif olmasını isterken, Ankara AB’nin bu konuda tarafsız davranmadığını iddia ederek, garantörler dışındaki aktörlerin sürece müdahil olmasına oldukça mesafeli yaklaşıyor ve en gerçekçi, çözümün adada iki devletin yan yana var olması.
2004’teki Annan Planı ve 2017’deki İsviçre görüşmelerinin ardından gelen bu hamlenin nasıl bir takvime oturacağı, Guterres’in yapacağı temasların ardından netleşecek.
Taraflar bu kadar farklı noktalardayken Guterres’in neden Ada’ya geldiği sorusu öne çıkıyor.
KKTC Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan'a göre ise ziyaretteki temel amaç, son yıllarda kopma noktasına gelen doğrudan teması yeniden canlandırmak. Bir diğer hedef ise yeni geçiş kapılarının açılması, teknik komitelerin çalıştırılması; enerji, çevre, gençlik ve kültür gibi alanlarda ortak adımlar atılarak güven artırıcı önlemleri hayata geçirmek.
Tüm bunların ötesinde BM'nin, Kıbrıs meselesini halen kendi gündeminde ve takibinde olduğu mesajını vermek istediği düşünülüyor.