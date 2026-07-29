BM Genel Sekreteri Guterres 16 yıl sonra Kıbrıs'ta. "Çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istiyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl sonra Kıbrıs'ta temaslarda bulundu, Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM Merkezi'nde düzenlenen üçlü görüşmeye başkanlık etti.

Bu sabah saat 10.00 sıralarında başlayan ve bir saatten fazla süren toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis katıldı.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Guterres, garantör ülkelerin de katılacağı 5+1 toplantısı istediklerini ve bu toplantıda başarıya ulaşmak için çalışılacağını aktardı.

Guterres'in konuşmasından satır başlıkları şöyle oldu:

"Taraflarla birlikte geçmiş çabalarla birlikte iş birliği halinde çalıştılar. Bu ziyaretimde de Kıbrıslılar arasında barışıl ve ortak bir gelecek inşa etme iradesi gördüm. Bana vermiş oldukları mesaj çok netti. İlerleme istiyorlar, Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma istiyorlar.

Açık ve yapıcı görüşmelerimin ruhu de ayrı ayrı bu yönde oldu. Hem sayın Erhürman hem de Hristodulidis bana kararlılıklarının ve birlikte çalışma konusundaki iradeleri konusunda güvence verdiler.

İki tarafından garantörleriyle birlikte anlaşmanın başarısı için birlikte çalışmak konusunda da mutabık kaldık. Sahada BM Barış Gücü'nün yetkisine de saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Hem tampon bölgelerde hem de ateşkes bölgelerinde 60 yıldan uzun süredir Barış Gücü adada barışı tesis etmiş ve korumuştur.

“ÇÖZÜMÜN SAĞLANMASI İÇİN YENİ BİR TOPLANTI İSTİYORUZ”

Garantör ülkelerinin de katılacağı 5+1 toplantısı istiyoruz, başarı elde etmek için çalışacağız. Yeni bir çözümün önünü açacak bir 5+1 toplantısı istiyoruz. Şu anda net bir tarih yok, mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde beraber çalışacağız.

Önemli jeopolitik hareketlere sahne olan bir bölgedeyiz ve bu bölgede bazı çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Bu sebeple inanıyorum ki burada bir çözüme ulaşılması son derece hayati önem taşıyor.

Barışın Kıbrıs halklarının çıkarlarını korumasının yanı sıra bölge için bir istikrar unsuru olması son derece önemli. Kıbrıs'ta başarılı bir çözümü güçlü bir şekilde destekliyorum."

Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erhürman ve Hristodulidis ara bölgeden ayrıldı.