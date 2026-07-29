BM Genel Sekreteri Guterres 16 yıl sonra Kıbrıs'ta. "Çözümün sağlanması için yeni bir toplantı istiyoruz"
29.07.2026 12:23
Son Güncelleme: 29.07.2026 12:26
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki ara bölgede üçlü liderler zirvesine başkanlık etti. Zirveye KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis katıldı. Temaslar sırasında BM karşıtı protestolar da düzenlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 16 yıl sonra Kıbrıs'ta temaslarda bulundu, Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM Merkezi'nde düzenlenen üçlü görüşmeye başkanlık etti.
Bu sabah saat 10.00 sıralarında başlayan ve bir saatten fazla süren toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis katıldı.
Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Guterres, garantör ülkelerin de katılacağı 5+1 toplantısı istediklerini ve bu toplantıda başarıya ulaşmak için çalışılacağını aktardı.
Guterres'in konuşmasından satır başlıkları şöyle oldu:
"Taraflarla birlikte geçmiş çabalarla birlikte iş birliği halinde çalıştılar. Bu ziyaretimde de Kıbrıslılar arasında barışıl ve ortak bir gelecek inşa etme iradesi gördüm. Bana vermiş oldukları mesaj çok netti. İlerleme istiyorlar, Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma istiyorlar.
Açık ve yapıcı görüşmelerimin ruhu de ayrı ayrı bu yönde oldu. Hem sayın Erhürman hem de Hristodulidis bana kararlılıklarının ve birlikte çalışma konusundaki iradeleri konusunda güvence verdiler.
İki tarafından garantörleriyle birlikte anlaşmanın başarısı için birlikte çalışmak konusunda da mutabık kaldık. Sahada BM Barış Gücü'nün yetkisine de saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Hem tampon bölgelerde hem de ateşkes bölgelerinde 60 yıldan uzun süredir Barış Gücü adada barışı tesis etmiş ve korumuştur.
“ÇÖZÜMÜN SAĞLANMASI İÇİN YENİ BİR TOPLANTI İSTİYORUZ”
Garantör ülkelerinin de katılacağı 5+1 toplantısı istiyoruz, başarı elde etmek için çalışacağız. Yeni bir çözümün önünü açacak bir 5+1 toplantısı istiyoruz. Şu anda net bir tarih yok, mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde beraber çalışacağız.
Önemli jeopolitik hareketlere sahne olan bir bölgedeyiz ve bu bölgede bazı çatışmaların sürdüğünü görüyoruz. Bu sebeple inanıyorum ki burada bir çözüme ulaşılması son derece hayati önem taşıyor.
Barışın Kıbrıs halklarının çıkarlarını korumasının yanı sıra bölge için bir istikrar unsuru olması son derece önemli. Kıbrıs'ta başarılı bir çözümü güçlü bir şekilde destekliyorum."
Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erhürman ve Hristodulidis ara bölgeden ayrıldı.
KKTC TARAFI SÜRECE HAZIR OLDUĞUNU DUYURDU
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Guterres'in adaya gelişi öncesinde 26 Temmuz 2026 Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, tüm hazırlık ve istişarelerin tamamlandığını bildirdi.
Medya üzerinden herhangi bir pozisyon alma ya da suçlama oyunlarına girişmediklerini belirten Erhürman, BM yetkililerinin Kıbrıs Türk halkının deneyimlerinden hareketle ortaya koyduğu yaklaşımlardan haberdar olduğunu ifade etti.
Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ziyaretiyle başlayacak olan sürece hazır olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Yeni başlayacak olan sürece hazırız. Çalışmalarımızı, istişarelerimizi yoğun bir biçimde yürüttük ve bugün itibarıyla sonuçlandırdık. Yarın Sayın Holguin’in ziyareti ile başlayacak olan sürece hazırız."
Çalışmaları Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerini ekleyen Erhürman, BM'nin çabalarına iyi niyetle katkı sunacaklarını, tüm kesimlerin görüşlerini alarak halkın iradesini yol gösterici kabul edeceklerini belirtti.
GUTERRES'TEN SAHA TEMASLARI
BM Genel Sekreteri Guterres, üçlü zirve öncesinde ve sonrasında ada genelinde çeşitli temaslarda bulundu.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı'na geçerek Erhürman ile baş başa bir araya gelen Guterres, ara bölgedeki Ledra Palace Otel önünde yer alan BM Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Törene BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne ile BM Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam katıldı.
Guterres ardından Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
Ziyarette BM üyesi Pierre Gentile, BM Özel Temsilcisi Khassim Diagne, KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ve Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pantelides hazır bulundu. Guterres, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Genel Sekreter ayrıca ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde Türk ve Rum sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmede BM üst düzey yetkilileri Rosemary DiCarlo, Jean-Pierre Lacroix, Maria Angela Holguin Cuellar ve Khassim Diagne de yer aldı.
LEFKOŞA'DA PROTESTO
Guterres'in ziyareti sırasında Lefkoşa'da bir sivil inisiyatif tarafından protesto gösterisi düzenlendi.
Türkiye ve KKTC bayraklarıyla katılan göstericiler, Türk askerinin Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtardığını ve adadaki barışı sağladığını belirten pankartlar taşıdı.
Protesto heyeti adına konuşan Psikiyatri Uzmanı Zeki Öznaçar, Ledra Palace ara bölgesinde BM temsilcilerine bir protesto mektubu verdiklerini bildirdi.
BM'nin 62 yıldır Kıbrıs Türklerine bir fayda sağlamadığını ve katliamları engellemediğini savunan Öznaçar, 2017'deki Crans-Montana görüşmelerinin çöküşünün Guterres tarafından açıkça ilan edilmediğini belirterek adadaki Türk askeri varlığının barışın teminatı olduğunu dile getirdi.