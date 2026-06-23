BM raporu: İsrail Gazze'de çocukları kasıtlı hedef aldı

Gazze Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ara buluculuğunda Ekim 2025'te sağlanan ateşkesin ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 1008'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık görevlileri, arabulucuların yeni bir ateşkes girişimine rağmen bölgedeki saldırıların sürdüğünü ve son olarak Gazze Kenti'ndeki ana Ömer Muhtar caddesinde bir araca düzenlenen saldırıda üç kişinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise bu olayla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadı.

Hamas'ın silah bırakmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini öngören, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının sonraki aşamalarının uygulanması konusunda taraflar arasında henüz ilerleme sağlanamadı.

Yürütülen görüşmelere dair bilgi sahibi iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre, Trump'ın Gazze Barış Kurulu temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas ve diğer Filistinli grupların sunduğu geri bildirimlerin ardından bu hafta Kahire'de Mısır, Katar ve Türkiye'den gelen arabulucularla bir araya geldi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Mladenov'un dün Hamas ve diğer gruplara sunduğu revize edilmiş yol hartasında planın temel kırmızı çizgilerinin korunduğunu, ancak grupların bazı endişelerinin giderildiğini aktardı. Bir Hamas yetkilisi de belgeyi incelemekte olduklarını bildirdi.

Gazze topraklarının halen yüzde 60'ından fazlasını kontrol altında tutan İsrail ordusu, bu bölgelerdeki Filistinlileri yerlerinden ederek ayakta kalan binaları yıkmaya devam ediyor.

Çoğu birden fazla kez yerinden edilmiş olan 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı, şu anda Hamas'ın kontrolü altındaki kıyı şeridinde yer alan küçük bir alanda, derme çatma çadırlarda veya hasarlı binalarda yaşam mücadelesi veriyor.