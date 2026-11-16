BM'de "katil robot" zirvesi. 128 ülke katılıyor
16.11.2026 09:28
Birleşmiş Milletler (BM), muharebelerde otonom silah yani "katil robot" kullanımına ilişkin bağlayıcı kurallar getirilmesi konusunda müzakerelere başlanıp başlanmayacağına karar verecek.
Orduların, hedef tespiti ve imhasını kolaylaştırarak savaş kabiliyetlerini artırmak amacıyla yapay zekaya yöneldiği, dolayısıyla savaşların köklü dönüşümden geçtiği bir dönemde Birleşmiş Milletler (BM), "katil robotlar" olarak adlandırılan otonom silahlara yönelik bağlayıcı kurallar getirilip getirilmeyeceğini tartışmaya başladı.
Cenevre'de bugün başlayacak görüşmelerde BM yetkilileri, otonom silahların muharebe sahalarında giderek daha fazla kullanılmasının yarattığı endişeler üzerinden gündemlerini oluşturacak.
128 ülkeden temsilciler, bu konuda yasal olarak bağlayıcı kurallar üzerine müzakerelerin başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.
Bu silahlara karşı kampanya yürüten gruplardan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Papa 14. Leo'ya kadar uzanan geniş bir kesim, yaşam ve ölüm kararının tamamen otonom makinelere bırakılmaması gerektiğini savunuyor.
Birçok devlet, tıpkı nükleer silahlarda olduğu gibi otonom silahlarla ilgili olarak da daha sıkı kurallar getirilmesinden yanayken, bu teknolojiyi halihazırda elinde bulunduran ülkeler, ellerinin kollarının bu şekilde bağlanmasını istemiyor.
Geçen ay BM Genel Kurulu'nda 163 ülke, otonom silahları düzenleyen kurallara ilişkin müzakere yapılmasını öngören bir kararı kabul etmişti.
Karara karşı çıkan 5 ülke ise ABD, Rusya, Belarus, İsrail ve Kuzey Kore olmuştu.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Silahlar ve Muharebe Yöntemleri Birimi Başkanı Laurent Gisel, yapay zekadaki gelişmelerle birlikte, otonom silahlar konusunda bir düzenleme yapılmasının aciliyet kazandığını söyledi.
Rusya'nın, Ukrayna ile savaşında tamamen otonom insansız hava araçlarını ölümcül şekilde kullandığı ifade edilirken, Ukrayna'nın kendi savunma sanayii de otonom drone sürüleri geliştirmeye çalışıyor.
BM'nin Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi Gözden Geçirme Konferansı ile ilgili açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu zirvede kararlı bir adım atılmaması halinde sivillerin büyük tehlikelere maruz kalabileceğini belirtiyor.