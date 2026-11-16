BM'de "katil robot" zirvesi. 128 ülke katılıyor

Bu silahlara karşı kampanya yürüten gruplardan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Papa 14. Leo'ya kadar uzanan geniş bir kesim, yaşam ve ölüm kararının tamamen otonom makinelere bırakılmaması gerektiğini savunuyor.

Birçok devlet, tıpkı nükleer silahlarda olduğu gibi otonom silahlarla ilgili olarak da daha sıkı kurallar getirilmesinden yanayken, bu teknolojiyi halihazırda elinde bulunduran ülkeler, ellerinin kollarının bu şekilde bağlanmasını istemiyor.

Geçen ay BM Genel Kurulu'nda 163 ülke, otonom silahları düzenleyen kurallara ilişkin müzakere yapılmasını öngören bir kararı kabul etmişti.

Karara karşı çıkan 5 ülke ise ABD, Rusya, Belarus, İsrail ve Kuzey Kore olmuştu.