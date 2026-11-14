BM'de "katil robotlar" zirvesi. Otonom silahlara yasal sınır gelebilir

Uzmanlar, Cenevre'deki görüşmelerin önemli olmakla birlikte meselenin yalnızca bir kısmına dokunacağını düşünüyor.

Bugün insan rolünün azalması, yapay zekanın analiz ve hedefleme alanlarında giderek daha fazla kullanılmasından kaynaklanıyor.

Rickli, Cenevre'deki gündemin "çok dar" olduğunu ve "savaş alanındaki yapay zekayı çevreleyen tüm sorunları kapsayamadığını" söyledi.

Rickli, bunun bu yıl ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta görüldüğünü, "Amerikalıların İran içinde günde bin kadar hedefi vurduğunu" aktardı.

De Roucy-Rochegonde ise "hedefleme ve karar destek sistemleriyle ilişkili bir dizi sorun ve kabul edilemez riskler" olduğunu ekledi.

Fransız uzman, "Bu tartışmanın bir kısmı, halihazırda savaş alanında yaygın olarak kullanılan sistemlerle ilgili" dedi.

De Roucy-Rochegonde şu soruyu sordu: "Operatörün, makinenin önerilerini sadece onaylamak yerine gerçekten kendi muhakemesini kullandığından emin olmak için nasıl bir insan denetimi gerekiyor?"