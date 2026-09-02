BM'den 141 sayfalık iklim raporu: "Dünya kritik sınırı aşacak"

Sıcaklıkları yeniden düşürmenin önündeki en büyük sorunlardan biri, atmosferde biriken karbondioksitin ortadan kaldırılması gerekliliği.

Bunun için dünyanın çok geniş bölgelerinin yeniden ormanlaştırılması veya karbondioksiti doğrudan havadan yakalayan teknolojilerin büyük ölçekte kullanılması gerekiyor.

Ancak söz konusu teknolojiler henüz ihtiyaç duyulan büyüklükte uygulanabilmiş değil.

Norveç'teki CICERO Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi'nden Glen Peters, çözümün ilk bakışta “bir milyar ağaç dikmek” kadar basit görünebileceğini ancak gerçekte çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

Gerekli ölçekte ormanlaştırma için son derece geniş arazilere ihtiyaç duyulacağı, bunun tarımla çatışabileceği ve artan sıcaklıklar ile orman yangınlarının yeni ormanların gelişmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.