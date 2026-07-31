BM'den El Nino alarmı: Dünya bilinmeyen bir döneme giriyor

Guterres, "İki ay önce El Nino'nun kapımıza dayandığını söylemiştim. Artık evin içinde ve sıcaklığı daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

El Nino'nun, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Guterres, "El Nino, zaten alevler içinde olan gezegene adeta yakıt ekliyor." dedi.

El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarını artırarak rüzgar, yağış ve atmosfer dolaşımını değiştiriyor. Bu durum da dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli yağış gibi aşırı hava olaylarını tetikliyor.