BM'den El Nino alarmı: Dünya bilinmeyen bir döneme giriyor
31.07.2026 20:19
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, giderek güçlenen El Nino hava olayının iklim krizini daha da ağırlaştırdığını belirterek, dünyanın "daha önce görülmemiş bir döneme" girdiği uyarısında bulundu.
''GEZEGEN ZATEN YANIYOR, EL NINO ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYOR''
Guterres, "İki ay önce El Nino'nun kapımıza dayandığını söylemiştim. Artık evin içinde ve sıcaklığı daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.
El Nino'nun, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Guterres, "El Nino, zaten alevler içinde olan gezegene adeta yakıt ekliyor." dedi.
El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarını artırarak rüzgar, yağış ve atmosfer dolaşımını değiştiriyor. Bu durum da dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık, kuraklık ve şiddetli yağış gibi aşırı hava olaylarını tetikliyor.
Guterres, bu yaz dünyanın birçok bölgesinde görülen rekor sıcaklıkların, yıkıcı orman yangınlarının ve binlerce can kaybının gelecekte yaşanabileceklerin yalnızca habercisi olduğunu söyledi.
"İspanya, Fransa ve daha birçok ülkede apokaliptik orman yangınları gördük. Ancak son bilimsel veriler bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN NEREDEYSE TAMAMI DAHA SICAK OLACAK
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) son tahminlerine göre, El Nino'yu besleyen Pasifik suları şimdiye kadar yılın bu döneminde hiç olmadığı kadar sıcak.
Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerine çıktığını belirten Guterres, ekim ayına kadar dünyanın neredeyse tüm kara parçalarında normalin üzerinde sıcaklıklar beklendiğini söyledi.
Bu durumun mevsimsel sıcaklık rekorlarını kırabileceği ve aşırı hava olaylarını daha da şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu.
Guterres, iklim krizinin yalnızca sıcak hava dalgalarıyla sınırlı olmadığını belirtti.
Hindistan'da muson yağışlarının normalin altında seyrettiğini, Orta Amerika, Karayipler, Güney Amerika'nın bazı bölgeleri, Güney Asya, Güneybatı Pasifik, Avrupa ve Afrika'da ise daha sıcak ve daha kurak koşulların beklendiğini ifade etti.
BM'DEN DÖRT TEMEL ÇAĞRI
Guterres, hükümetlere dört temel çağrıda bulundu:
- Kentler ve ülkeler genelinde sıcak hava eylem planları ile erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Aşırı sıcak altında çalışan işçileri koruyacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
- Şehirler, konutlar, okullar ve hastanelerin aşırı sıcaklara dayanıklı şekilde planlanması,
- Fosil yakıt kullanımının azaltılarak iklim krizinin temel nedenleriyle mücadele edilmesi.
Guterres, "İklim krizi artık aşırı hızda ilerliyor. Dünya, her felaketi tek tek yönetmek yerine krizi besleyen nedenleri ortadan kaldırmak zorunda." dedi.