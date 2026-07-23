BMW, binlerce aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor

Şirket son dönemde aynı nedenle peş peşe geri çağırma programları yürürlüğe koydu. Temmuz ayında ABD'de yaklaşık 30 bin araç benzer arıza nedeniyle servise çağrıldı.

Daha önce Çin'de 148 bin, ABD'de ise 145 bin araç aynı gerekçeyle geri çağrılmıştı. Ayrıca 2025'in sonlarında yine aynı arıza nedeniyle dünya genelinde 330 binden fazla araç için geri çağırma başlatılmıştı.

Bu yılın şubat ayında yapılan ayrı bir duyuruya göre BMW, Temmuz 2020 ile 2022 arasında üretilen yüz binlerce aracı marş sistemindeki teknik arıza nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

Münih merkezli üretici, Almanya'da 28 bin 582 aracın geri çağrılacağını bildirirken, dünya genelindeki toplam araç sayısını ve kampanyanın maliyetini henüz açıklamadı.

Şirket, yoğun kullanımın ardından marş motoru solenoidinde aşınma oluşabileceğini, bunun aracın çalıştırılmasını zorlaştırabileceğini ya da tamamen engelleyebileceğini kaydetti.

Aynı aşınma kısa devreye yol açarak marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya neden olabiliyor ve en olumsuz senaryoda araç hareket halindeyken yangın çıkma riski doğuruyor.

BMW, etkilenen üretim dönemindeki araç sahiplerine motor çalışırken araçlarını gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.