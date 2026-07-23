BMW, binlerce aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
23.07.2026 12:50
Otomotiv devi BMW, marş motorundaki teknik arıza nedeniyle ABD'de 318 bin 495 aracı geri çağırma kararı aldı.
BMW, marş sistemindeki teknik arıza nedeniyle ABD'de 318 bin 495 aracı geri çağırma kararı aldı.
Reuters'ın, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verilerine dayandırdığı habere göre geri çağırmanın nedeni, marş motorunda tespit edilen arıza.
Söz konusu arıza, marş motorunun aşırı ısınmasına ve aracın alev almasına yol açabiliyor.
Geri çağırma programı şu modelleri kapsıyor:
- BMW 4 Series Coupe ve Cabrio
- BMW 3 Series
- BMW X4
- BMW X3
- Toyota Supra
Toyota Supra'nın listede yer almasının nedeni, modelin BMW platformu üzerinde geliştirilmiş olması ve BMW ile çok sayıda ortak bileşen paylaşması.
BMW, sorunun giderilmesi için etkilenen tüm araçlarda marş motorunu ücretsiz değiştirecek.
Şirket son dönemde aynı nedenle peş peşe geri çağırma programları yürürlüğe koydu. Temmuz ayında ABD'de yaklaşık 30 bin araç benzer arıza nedeniyle servise çağrıldı.
Daha önce Çin'de 148 bin, ABD'de ise 145 bin araç aynı gerekçeyle geri çağrılmıştı. Ayrıca 2025'in sonlarında yine aynı arıza nedeniyle dünya genelinde 330 binden fazla araç için geri çağırma başlatılmıştı.
Bu yılın şubat ayında yapılan ayrı bir duyuruya göre BMW, Temmuz 2020 ile 2022 arasında üretilen yüz binlerce aracı marş sistemindeki teknik arıza nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.
Münih merkezli üretici, Almanya'da 28 bin 582 aracın geri çağrılacağını bildirirken, dünya genelindeki toplam araç sayısını ve kampanyanın maliyetini henüz açıklamadı.
Şirket, yoğun kullanımın ardından marş motoru solenoidinde aşınma oluşabileceğini, bunun aracın çalıştırılmasını zorlaştırabileceğini ya da tamamen engelleyebileceğini kaydetti.
Aynı aşınma kısa devreye yol açarak marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya neden olabiliyor ve en olumsuz senaryoda araç hareket halindeyken yangın çıkma riski doğuruyor.
BMW, etkilenen üretim dönemindeki araç sahiplerine motor çalışırken araçlarını gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.
Şubat ayındaki geri çağırma; 2 Series Coupe, 3 Series, 4 Series, 5 Series ve 7 Series sedanların yanı sıra 6 Series Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin çeşitli versiyonlarını kapsıyor.
Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 arasında üretilen marş rölelerine sahip araçlar risk grubunda yer alırken, daha sonraki onarımlar sırasında arızalı marş motoru takılan araçlar da geri çağırma kapsamına alındı.
BMW, eylül ayında da Eylül 2015 ile 2021 arasında üretilen araçlar için marş sistemindeki farklı bir arıza nedeniyle geniş çaplı geri çağırma başlatmıştı.
O kampanyada sorun, su sızıntısının yol açtığı korozyondan kaynaklanıyordu ve yangın riski motor çalışmıyorken de ortaya çıkabiliyordu.
Mevcut geri çağırmada ise arızanın temel nedeni fiziksel aşınma olarak gösteriliyor ve yangın riskinin özellikle motor çalışırken ortaya çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.