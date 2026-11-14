BMW'nin 2027 planı. Elektrikli M3, ucuz i1 ve ilk iX7 geliyor

Bugüne kadar markanın en uygun fiyatlı elektrikli modeli konumundaki iX1, 2027 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni kompakt modele yerini bırakmaya hazırlanıyor.

Motor1.com portalının haberine göre şirket, 2028 yılında daha ucuz bir elektrikli araç çıkaracağını doğrulasa da şirket içi kaynaklar bu modelin i1 adını taşıyacağını ve dünya prömiyerinin gelecek yıl yapılacağını aktarıyor.

İçten yanmalı 1 Serisi ile aynı platformu paylaşmayacağı öne sürülen i1, doğrudan elektrikli araçlar için geliştirilen özel bir mimari üzerine kuruluyor.

İddialara göre arkadan itişli olacak model, böylece 1 Serisi'nin geleneksel sürüş dinamiklerine geri dönüş yapacak.

Modelin iX1'in satılmadığı ABD pazarına girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Resmi olarak doğrulanmasa da i1 ailesinin 20, 30, 30 xDrive, 40 ve en üstte M Performance logolu M50 xDrive seçeneklerinden oluşacağı öne sürülüyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ön aksa ek motor yerleştirileceği, tüm modellerin ise i3 ve iX3 modellerine kıyasla daha küçük bataryalarla donatılacağı tahmin ediliyor.