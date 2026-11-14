BMW'nin 2027 planı. Elektrikli M3, ucuz i1 ve ilk iX7 geliyor
14.11.2026 14:48
Otomotiv devi BMW, 2021 yılından bu yana elinde tuttuğu küresel lüks otomobil satış liderliğini korumak için 2027 yılında 10 yeni ve güncellenmiş model tanıtmaya hazırlanıyor.
Alman otomotiv devi BMW, 2021 yılından bu yana sürdürdüğü küresel lüks otomobil satış liderliğini 2027 yılında çıkaracağı 10 yeni modelle pekiştirmeye hazırlanıyor.
Rakibi Mercedes-Benz karşısındaki üstünlüğünü bu yıl sonunda da koruması beklenen Alman üretici, tarihinin en kapsamlı ürün atağını yürütüyor.
Geçen yıl iX3 ile başlayan Neue Klasse dönemi, 2026 yılında i3 sedan, yeni nesil 3 Serisi, ilk iX4, yeni X5, elektrikli iX5 ve makyajlı 7 Serisi ile hız kazandı.
Şirketin en büyük pazarı Çin'de ise iX3 ve i3 modellerinin uzun aks mesafeli versiyonları satışa sunuldu.
Bavyeralı üretici, 2027 yılında giriş seviyesinden amiral gemisi modellere kadar neredeyse tüm ürün gamını yenileyecek.
BMW İ1
Bugüne kadar markanın en uygun fiyatlı elektrikli modeli konumundaki iX1, 2027 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni kompakt modele yerini bırakmaya hazırlanıyor.
Motor1.com portalının haberine göre şirket, 2028 yılında daha ucuz bir elektrikli araç çıkaracağını doğrulasa da şirket içi kaynaklar bu modelin i1 adını taşıyacağını ve dünya prömiyerinin gelecek yıl yapılacağını aktarıyor.
İçten yanmalı 1 Serisi ile aynı platformu paylaşmayacağı öne sürülen i1, doğrudan elektrikli araçlar için geliştirilen özel bir mimari üzerine kuruluyor.
İddialara göre arkadan itişli olacak model, böylece 1 Serisi'nin geleneksel sürüş dinamiklerine geri dönüş yapacak.
Modelin iX1'in satılmadığı ABD pazarına girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Resmi olarak doğrulanmasa da i1 ailesinin 20, 30, 30 xDrive, 40 ve en üstte M Performance logolu M50 xDrive seçeneklerinden oluşacağı öne sürülüyor.
Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ön aksa ek motor yerleştirileceği, tüm modellerin ise i3 ve iX3 modellerine kıyasla daha küçük bataryalarla donatılacağı tahmin ediliyor.
BMW X1 VE İX1
Markanın en küçük SUV ailesi, 2027 yılında iki farklı mühendislik yoluna ayrılacak.
İçten yanmalı motorlara sahip X1 orta yaş makyajı alırken, tamamen elektrikli iX1 makyaj aşamasını atlayarak doğrudan yeni nesline geçecek.
Özel elektrikli araç platformuna taşınacak yeni iX1 de tıpkı i1 gibi arkadan itişli altyapıya dönecek.
Altyapıları tamamen farklılaşsa da X1 ve iX1 modellerinin, yeni 3 Serisi ve i3 ikilisinde olduğu gibi dış ve iç tasarımda birbirine çok benzemesi bekleniyor.
Küçültülmüş bir iX3 görünümüne sahip olacak her iki kompakt SUV da fiziksel tuşların azaltıldığı, merkezde büyük dokunmatik ekranın yer aldığı minimalist bir kabin sunacak.
Yeni platform sayesinde BMW'nin silindirik batarya hücrelerini kullanacak iX1'in menzilinde ve şarj hızlarında kayda değer bir artış öngörülüyor.
BMW X2 VE iX2
BMW'nin X1 ve iX1 için izlediği bu stratejiyi coupe tasarımlı X2 ve iX2 modellerinde tekrarlamayacağı öne sürülüyor.
Aktarılan bilgilere göre her iki model de mevcut platformlarını koruyarak standart makyaj operasyonu geçirecek.
Dış tasarımda köklü bir Neue Klasse dönüşümü yerine sınırlı dokunuşlar beklenirken, iç mekanda iX3 modeline benzer tamamen yeni bir ön konsol yer alacak.
Sektör gözlemcileri, coupe SUV modellerinin geleneksel tasarımlı X1 kadar yüksek satış rakamlarına ulaşamaması nedeniyle BMW'nin iX2 için yeni platform maliyetine girmek istemediğini değerlendiriyor.
BMW İ3 TOURİNG
SUV modellerine yönelik yoğun talebe rağmen station wagon geleneğini sürdüren BMW, bu yıl ilk ipuçlarını verdiği elektrikli i3 Touring modelini 2027 yılında piyasaya sürecek.
Sedan gövdeli i3'e daha geniş alternatif olarak konumlandırılan modelin, tıpkı i1 gibi ağırlıklı olarak Avrupa pazarına odaklanması bekleniyor.
B sütununa kadar sedan kardeşiyle aynı tasarımı paylaşacak i3 Touring, arka bölümde daha büyük bagaj hacmi sunacak.
Daha büyük i5 Touring modelinde yer almayan bağımsız açılabilir arka cam özelliğinin bu araçta yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.
Aerodinamik yapısındaki değişim nedeniyle verimlilikte küçük bir düşüş yaşaması beklenen modelin M Performance ve tam M versiyonlarının da üretilmesi bekleniyor.
BMW M3
2021 yılında i4 M50 ile M Lite elektrikli modeller sunmaya başlayan BMW, ilk kez içten yanmalı motoru olmayan gerçek bir M otomobilini 2027 başında tanıtacak.
Yeni i3 M60 modelinden tamamen farklı yapıda olacak elektrikli M3, dört elektrik motoru, özel bataryası, yapay motor sesi ve simüle edilmiş vites geçişleriyle markada bir ilki temsil edecek.
Tasarımı M Concept Neue Klasse konsepti ve kamuflajlı prototiplerle şimdiden görülen araçta, karbon fiber yerine doğal elyaf kompozit malzemeler kullanılacak ve M3'e özel küp şeklinde ön ve arka farlar yer alacak.
İddiaların aksine iM3 veya M3i gibi bir isim yerine doğrudan M3 adını taşıyacak modelin yaklaşık 800 beygir güç üretmesi ve 2027'nin ilerleyen aylarında satışa çıkması bekleniyor.
Elektrikli versiyonun gelişi benzinli geleneği bitirmeyecek; BMW, 3,0 litre hacimli altı silindirli motora sahip yeni nesil M3 modelini de 2028 yılı için hazırlıyor.
BMW X3 M
Elektrikli M3'ün ardından aynı yıl içinde sahneye çıkacak X3 M, çift turbolu 3,0 litre motoruna veda ederek yerini M3 sedan ile aynı dört motorlu elektrikli sisteme bırakacak.
Bu hamleyle X3 M, içten yanmalı selefinin yerini tamamen elektrikli olarak alan ilk gerçek M modeli olarak şirket tarihine geçecek.
Benzinli X3 gamının zirvesini X3 M50 modeline bırakan BMW, yeni X3 M'de dört motoru beslemek için kullanılabilir kapasitesi 100 kWh'nin üzerindeki özel batarya paketini kullanacak.
M3 sedanda sürücülerin ön aksı devre dışı bırakarak aracı tamamen arkadan itişli kullanabilmesine olanak tanıyan sistemin X3 M'de sunulup sunulmayacağı henüz kesinleşmedi.
SUV gövde yapısı nedeniyle X3 M'in, mekanik kardeşi M3 sedana göre daha ağır, daha yavaş, daha az verimli ve biraz daha pahalı olması öngörülüyor.
BMW X4 M
BMW, iX4 M60 modelinin üzerine konumlandıracağı coupe tasarımlı elektrikli X4 M ile performanslı SUV seçeneklerini genişletecek.
X4 modelinin benzinli versiyonu için yeni nesil planlamayan üretici, X4 M'i de tıpkı X3 M gibi tamamen elektrikli olarak yollara çıkaracak.
Her iki SUV modeli de karbon fiber yerine keten bazlı doğal elyaf kompozitler kullanacak; BMW bu malzemenin benzer dayanıklılık sunarken üretim emisyonlarını yüzde 40 azalttığını savunuyor.
Dayanıklılık yarış otomobillerine gönderme yapan sarı gündüz farları ve M3'ten alınan köşeli tampon farlarıyla donatılacak modellerin kabininde, simüle edilmiş vitesler için direksiyon arkası kulakçıklar yer alacak.
BMW 5 SERİSİ
BMW 5 Serisi, 54 yıllık tarihinin en kapsamlı makyaj operasyonuyla sedan, station wagon, elektrikli i5 ve şarj edilebilir hibrit M5 versiyonlarını yenileyecek.
Dış tasarımda mevcut hatların evrimleşmesi ve i5'in CLAR platformunu koruması beklenirken, asıl büyük değişim Neue Klasse esintili iç mekanda yaşanacak.
BMW'nin ikonik döner iDrive kumandasının kaldırılacağı kabinde, büyük merkezi dokunmatik ekran, ön cam boyunca uzanan yansıtma ekranı ve isteğe bağlı yolcu ekranı sunulacak.
Mate Rimac'ın makyajlı i7'nin ardından iki modelde daha batarya işbirliği yapacaklarını açıklaması, güncellenen i5'in de bu ortaklıktan yararlanabileceği tahminlerini güçlendiriyor.
BMW X7 VE İX7
İlerleyen dönem için X9 adında daha büyük bir SUV ihtimalini değerlendiren BMW, ikinci nesil X7 ile birlikte 2027 yılında ilk kez tamamen elektrikli iX7 modelini de tanıtacak.
Şarj edilebilir hibrit seçeneğinin sunulmayacağı yeni amiral gemisi SUV, büyük böbrek ızgaraları ve ayrık farlarıyla Neue Klasse tasarım dilinden ayrılarak 7 Serisi'nin iddialı yüzünü koruyacak.
Audi Q9 ile rekabet edecek modelin kabininde otomatik kapılar, neredeyse tuşsuz bir ön konsol ve 7 Serisi'nden alınan dev arka yolcu eğlence ekranı yer alacak.
Serinin zirvesinde V8 motorlu M Performance ve elektrikli M Lite versiyonları yer alacak; Mercedes-Maybach GLS rakibi Alpina versiyonunun ise en erken 2028 yılında gelmesi bekleniyor.
BMW ALPİNA 7 SERİSİ
2022 yılında Alpina markasının haklarını satın alan ve 2026 itibarıyla tam kontrolü devralan BMW, 7 Serisi ile Rolls-Royce Ghost arasındaki boşluğu yeni Alpina 7 Serisi ile dolduracak.
Mercedes-Maybach ve Bentley modellerine rakip olarak konumlandırılan araç, M760 modelini temel alan özel V8 motorun yanı sıra i7 M70 altyapılı tamamen elektrikli seçenekle de üretilecek.
Markaya özgü 20 kollu jantlar ve klasik renk seçenekleriyle donatılacak lüks sedanda, Vision BMW Alpina coupe konseptinden izler taşınması bekleniyor.
V12 motorun geri dönmeyeceği seride daha uygun fiyatlı altı silindirli versiyonun geliştirildiği iddia edilse de bu bilgi henüz resmiyet kazanmadı.