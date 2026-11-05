Bob Dylan, Papa ile buluştu. Dünya Dylan'ın kapüşonunu konuştu

Bu arada, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Chicago doğumlu Papa 14. Leo, ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandı.

Tarihin ABD doğumlu ilk papası unvanını taşıyan 14. Leo, bir ilke daha imza attı.

Vatikan Basın Ofisi, Papa 14'üncü Leo'nun ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandığını açıkladı. Bu, ABD doğumlu Papa için tarihi bir ilk oldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneğine uygun olarak, Chicago'da posta yoluyla oyunu kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılmasının bir hak ve görev olduğuna inandığını ifade ediyor" denildi. Vatikan, Leo'nun hangi adaylara oy verdiğini açıklamadı.