Bob Dylan, Papa ile buluştu. Dünya Dylan'ın kapüşonunu konuştu
05.11.2026 15:49
Papa 14. Leo, Nobel ödüllü ABD'li şarkıcı Bob Dylan'ı Vatikan'da kabul etti. Buluşmanın kendisinden çok, tepeden tırnağa siyah giyinen Dylan'ın tarzı ve kapüşonunu çıkarmaması gündem oldu.
Nobel ödüllü ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, İtalya turnesinin Roma ayağında, geçen ay akciğerinden tümör aldıran Papa 14. Leo'yu Vatikan'da ziyaret etti.
85 yaşındaki Dylan ve Papa'nın kısa süreli görüşmesinde Papa, Bob Dylan'a tespih takdim ederken; Dylan da kendisine otobiyografisinin imzalı bir nüshasını verdi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde Robert Allen Zimmerman adıyla dünyaya gelen Dylan'ın Papa ile görüşmesindeki giyim tarzı dikkat çekti.
Dün gerçekleşen görüşmenin ardından Vatikan Medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda, geleneksel beyaz cübbesini giymiş Chicago doğumlu Papa ile siyah kapüşonlu hırka, kaban ve eldiven giyen Dylan'ın el sıkıştığı görüldü.
Bu ziyaret, Dylan'ın bir Papa ile ilk görüşmesi değildi. Ünlü şarkıcı 1997 yılında Bologna'da düzenlenen bir kongrede Papa 2. Jean Paul ve yaklaşık 300 bin gencin önünde sahne almış ve Papa'yı sahnede selamlamadan önce "Knockin' on Heaven's Door" dahil olmak üzere birkaç şarkı söylemişti.
Bob Dylan, 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü. Nobel Komitesi, Bob Dylan’ın "Amerikan şarkı kültüründe yeni bir şiirsel anlatım yarattığı için" ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.
ABD SEÇİMLERİNDE OY KULLANAN İLK PAPA OLDU
Bu arada, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Chicago doğumlu Papa 14. Leo, ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandı.
Tarihin ABD doğumlu ilk papası unvanını taşıyan 14. Leo, bir ilke daha imza attı.
Vatikan Basın Ofisi, Papa 14'üncü Leo'nun ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandığını açıkladı. Bu, ABD doğumlu Papa için tarihi bir ilk oldu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneğine uygun olarak, Chicago'da posta yoluyla oyunu kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılmasının bir hak ve görev olduğuna inandığını ifade ediyor" denildi. Vatikan, Leo'nun hangi adaylara oy verdiğini açıklamadı.
13 EKİM'DE AKCİĞERİNDEN KANSERLİ KİTLE ALINMIŞTI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle 13 Ekim'de ameliyat edilmiş ve nodül başarılı bir şekilde alınmıştı. Papa'ya, öncesindeki testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri tanısının konulduğu doğrulanmıştı.
Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın planlandığı üzere ameliyata alındığı belirtilerek, "Sağ akciğerin alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadeleri kullanılmıştı.