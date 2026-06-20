Bolivya'da 90 günlük OHAL ilan edildi

Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, kararname 90 gün boyunca yürürlükte kalacak ancak halka yönelik şiddet ve tehditlerin sona ermesi durumunda daha erken de kaldırılabilecek.

Kararname, özellikle ulaşım ve tedariki olumsuz etkileyecek şekilde sokakların, caddelerin, yolların ve otoyolların kapatılmasını yasaklıyor.

Belgede ayrıca, silahlı kuvvetlerin düzeni sağlamak, yolları yeniden trafiğe açmak ve halkı korumak amacıyla geçici olarak polise destek vermesi talimatı yer alıyor.

Son beş haftadır Paz'ın yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması dahil kemer sıkma tedbirlerine karşı bir protesto dalgası yaşanıyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre, göstericiler ile çevik kuvvet polisi arasında yaşanan çatışmalarda 365 kişi gözaltına alındı, 37 kişi yaralandı.

Bolivya Kamu Denetçiliği Kurumu ve insan hakları örgütleri, ulaşım aksaklıkları nedeniyle tıbbi bakıma erişilememesiyle bağlantılı olarak en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Protestolar sürecinde iş yerleri kapandı, süpermarket rafları boşaldı ve hastanelerde oksijen tükenme noktasına geldi. Toplumun bazı kesimleri Paz'a ülkede düzeni güç kullanarak sağlama çağrısında bulundu.

Cuma gecesi Paz, liderleri barikatların kaldırılması çağrısında bulunan bir işçi sendikası ile anlaşma imzaladı. Ancak bazı protestocular Paz'ın istifasını talep etmeye devam ederek müzakereyi reddetti.

Kasım ayında göreve geldiğinde başkan, kronik yakıt kıtlığını çözme, merkez bankası rezervlerini yeniden doldurma ve sosyal refahı koruma sözü vermişti.

Ancak kemer sıkma tedbirleri, özellikle de uzun süredir uygulanan yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması enflasyonu tırmandırdı.

Yabancı yatırımları teşvik etmeye ve ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik reformlar ise Kongre'de tıkandı.

Ülkenin yüksek kesimlerinde yaşayan yerli gruplar ve kırsal kesim işçileri, göreve geldiğinden beri hükümeti kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmekle suçlayarak protestolara öncülük ediyor.

Paz'ın olağanüstü hal ilan etmesinin ardından Bolivya makamları cumartesi günü yol barikatlarını temizlemeye başladı.

Bugün yaptığı konuşmada Paz, "Eylemsizliğin tedbir olmaktan çıkıp sorumsuzluğa dönüştüğü bir an gelir. İşte o an gelmiştir" diyerek, bu tedbirin vatandaşları koruyacağını ve temel malların akışını sağlayacağını belirtirken, aksamalara devam edenlerin yasal sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Çoğu solcu eski Devlet Başkanı Evo Morales ile ittifak halinde olan protestocu gruplar, ana yolları keserek kamyonları mahsur bıraktı; başta idari başkent La Paz ve sınır kenti El Alto olmak üzere birçok bölgeye gıda, yakıt ve ilaç tedarikini engelledi.

Sabahın erken saatlerinde El Alto'daki bir polis merkezinin yakınında, üzerinde taktik teçhizat bulunan ve göz yaşartıcı gaz tüpleri taşıyan en az 200 polis memurunun toplandığı görüldü.

Yerel saatle 09.00'dan kısa bir süre sonra, en az iki düzine araç ve kamyon, çok sayıda motosiklet ve birkaç traktörden oluşan bir konvoy, eylemciler tarafından kapatılan ana otoyola doğru hareket etti.