Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı
06.09.2026 03:12
Son Güncelleme: 06.09.2026 03:16
Bolivya'da kışlada meydana gelen kimyasal madde patlamasında en 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor.
Anadolu Ajansı
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da topçu alayının konuşlu olduğu kışlada meydana gelen patlama büyük yıkıma yol açtı.
Anadolu Ajansı
Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, kışlada "piroteknik (kimyasal) malzemenin" patlaması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Anadolu Ajansı
Kayıp 14 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.