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Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı

06.09.2026 03:12

Son Güncelleme: 06.09.2026 03:16

AA

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Bolivya'da kışlada meydana gelen kimyasal madde patlamasında en 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişeleniyor.

Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı
Anadolu Ajansı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da topçu alayının konuşlu olduğu kışlada meydana gelen patlama büyük yıkıma yol açtı.

Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı 1
Anadolu Ajansı

Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, kışlada "piroteknik (kimyasal) malzemenin" patlaması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı 2
Anadolu Ajansı

Kayıp 14 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. 

Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı 3
Anadolu Ajansı

Yerel basına konuşan yetkililer olayda daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Bolivya'da kışlada patlama. 2 ölü, 81 yaralı 4
Anadolu Ajansı

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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