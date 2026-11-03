Boşanma davasında yapay zekaya güvenen kocaya kötü haber. Fazladan para ödeyecek

İnternet üzerinden sağlık ürünleri satan bir şirket sahibi de yapay zekanın kurbanı oldu.

Boşanırken eski eşine yüksek miktarda nafaka ödemeyi kabul eden iş insanı, işleri bozulunca ödemeyi kısmak için yapay zekaya danıştı.

Bot, gelirinin düştüğünü söyleyen adama davayı çok kolay kazanacağını ve nafakanın hemen indirileceğini söyledi.

Los Angeleslı aile avukatı Hossein Berenji, sohbet robotunun müvekkilinin şirket defterlerine ya da hiç kısmadığı kişisel harcamalarına bakmadığını, sadece sözlü beyanını gerçek saydığını belirtti. Bota güvenen adam ilk avukatını bu stratejiye ikna ederek dava açtı.

Ancak eski eşin avukatı aynı şirket kayıtlarını mahkemeye sunarak gelirin aslında düşmediğini ispatladı ve hakim davayı reddetti.

İlk avukatını suçlayıp Berenji'nin bürosuna geçen iş insanı için adli muhasebeci tutuldu.

Şirketin satışlarının yüksek görünmesine rağmen depodaki malların bozulduğu ve elde kazanç kalmadığı ancak iki yıllık incelemeyle ve ikinci bir hukuk bürosunun çabasıyla kanıtlanabildi.

Hakim nafakayı geçici olarak durdursa da Berenji, müvekkilinin ilk avukata ödediği paranın tamamen çöpe gittiğini ve iki yıl boyunca fazladan nafaka ödemek zorunda kaldığını vurguladı.