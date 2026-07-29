Boyu 4 buçuk metreden uzun. 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi

Söz konusu fosilin "Musango matusadonaensis" ismini verdikleri yeni bir türe ait olduğunu belirten bilim insanları, bunun Zimbabve'de görülen beşinci dinozor türü olduğunu kaydetti.

Boyu 4,5 metreyi bulan bu türün, 210 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tespit edildi.