Breaking Bad'in Gustavo Fring'i Giancarlo Esposito Müslüman oldu: Suudi Arabistan'da şahadet getirdi
21.06.2026 13:04
Son Güncelleme: 21.06.2026 13:12
Breaking Bad dizisinde canlandırdığı "Gus Fring" karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Amerikalı aktör Giancarlo Esposito'nun, Suudi Arabistan ziyareti sırasında İslamiyet'i seçtiği bildirildi.
Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh tarafından yapılan açıklamada; Esposito'nun, ülkede gerçekleştirdiği bir film çekimi sırasında kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu ve bir camide yapım ekibiyle birlikte cemaatle namaz kıldığı belirtildi.
SET ORTAMI VE MİSAFİRLİK KARARINDA ETKİLİ OLDU
Al-Sheikh, ünlü oyuncunun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da geçirdiği süre boyunca edindiği olumlu deneyimlerin ve setteki Müslüman iş arkadaşlarıyla kurduğu sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Esposito'nun, çekimler esnasında karşılaştığı toplumsal bağlardan ve kendisine gösterilen yoğun misafirperverlikten derin bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videolarda, usta oyuncunun bir cami içerisinde yapım ekibiyle yan yana saf tutarak namaz kıldığı anlar yer aldı.