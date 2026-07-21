Brezilya Amazonu'nda yanan alanlar en düşük seviyesini gördü. Lula'nın seçim kozu olabilir

Dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'da, bir önceki yıl yaşanan büyük felaketin ardından heyecan verici bir gelişme kaydedildi.

Çevre izleme ağı MapBiomas tarafından salı günü yayımlanan rapora göre, Brezilya Amazonlarındaki orman yangınları 2025 yılında tarihi bir düşüş gösterdi.

Uydu verilerini inceleyen uzmanlar, geçen yıl ormanlık alanda 3,1 milyon hektarlık bir sahanın yandığını belirledi. Bu miktar, veri kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1985 yılından bu yana tespit edilen en küçük yangın alanı olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki orman yangınlarında da benzer bir rahatlama gözlendi ve Brezilya genelinde yanan toplam alan 2018 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

2024 yılında benzeri görülmemiş bir kuraklığın tetiklediği ve büyük kısmı insan eliyle çıkarılan yangınların ardından yaşanan bu düşüş, ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva için de elverişli bir siyasi zemin sunuyor.