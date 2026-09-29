Brezilya cep telefonu gasplarının önünü alamıyor. Konu seçmenin gündeminde

FBSP verilerine göre soygun korkusu, Brezilya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu (yaklaşık 65 milyon kişi) sokakta "hırsız telefonu" olarak adlandırılan ucuz ikinci bir cihaz taşımaya yöneltti.

Birçok yurttaş bankacılık uygulamalarının yer aldığı asıl telefonlarını evde bırakıyor.

İpanema'da kapıcı olarak çalışan 42 yaşındaki Joel da Silva, silahlı soygunun ardından dört taksitle telefon alabilmek için bir ay boyunca telefonsuz kaldığını ve çalıştığı binanın önünde yedi ayda dört soyguna tanık olduğunu aktardı.

Anketler güvenliğin seçmenin en büyük kaygısı olduğunu gösterirken, solcu Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva hedeflerinin "sıfır telefon hırsızlığı" olduğunu duyurdu.

Sağcı rakibi Flávio Bolsonaro ise cep telefonu suçlarına verilen hapis cezalarını dört katına çıkarma vaadinde bulunuyor. Mağdurlardan Metzker ise siyasetçilerin bu vaatlerine inancının kalmadığını söylüyor.