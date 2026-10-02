Brezilya sandık başına gidiyor. Oylama ikinci tura kalabilir

Seçim atmosferi daralan kararsız seçmen kitlesine odaklanırken, Quaest araştırma şirketi tercihini henüz belirlemeyenlerin oranının yüzde 5 seviyesine kadar gerilediğini aktarıyor.

Kurum Direktörü Felipe Nunes, son dönemece ilişkin değerlendirmesinde "Yarış başa baş sürüyor ancak durağan değil; son hafta, henüz kararsız olan seçmenlerin hangi yöne kayacağını belirleyecek" dedi.

Her iki liderin perşembe akşamı yapılması planlanan televizyon tartışmasına katılmayı reddetmesi, seçenekler karşısında hoşnutsuzluk yaşayan geniş kitlelerin tepkisini çekti.

AFP ajansına konuşan, Juiz de Fora kentinde balık pazarı işleten 32 yaşındaki Marcelo Vilanova, sosyal yardım programlarına işaret ederek "Lula benim ve ailem için iyi şeyler yaptı ama onu da eleştiriyorum; iki kötünün iyisi olduğu için ona oy vereceğim" dedi.

Aynı kentte telefon dükkanı sahibi 38 yaşındaki Lucas Sales ise suçla mücadele vaatleri nedeniyle Bolsonaro'yu seçeceğini belirterek "Kendisi en iyi seçenek olmasa bile bu sözü önemli" ifadesini kullandı. Giyim mağazası çalışanı 45 yaşındaki Gisele Sousa ise "Süreç tamamen bir sirke dönüştü, oyumu hiçbirine vermeyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kararsızları ikna etmeye çalışan adaylar arasındaki rekabet, kültürel ve dini simgeleri de içine alıyor.

Flavio Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesi halinde ülkenin koruyucu azizesi olarak görülen Siyah Meryem tasvirli Aparecida Meryem Ana'nın resmi konumunu kaldıracağı yönündeki söylentiler üzerine Lula, heykelin bir kopyasıyla mitingler düzenledi.

Lula, kutsal sayılan bir değere dokunulmasının "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Yüksek Seçim Mahkemesi ise perşembe günü aldığı kararla bu iddiaları içeren paylaşımların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle silinmesine hükmetti.

Nüfus yapısında Lula ağırlıklı olarak Katolik seçmenin desteğini alırken, Bolsonaro genişleyen Evanjeliklere yaslanıyor.

Tartışmalar kişisel polemiklerle devam etti. Lula'nın erkeklerin prostat muayenesine gitmekten kaçınmasını eleştirirken kadınların genç yaşlardan itibaren jinekolojik kontrollere alıştığı yönünde sarf ettiği sözler, sosyal medyada istismar kinayesi olarak yayıldı. Flavio Bolsonaro rakibini cinsiyetçilikle suçladı.

Lula ise katıldığı bir internet yayınında ilk turda kazanacağından emin olduğunu belirterek rakibinin "bir apartman yöneticiliği yapacak vasfa dahi sahip olmadığını" söyledi.

Flavio Bolsonaro ise pazar günü Lula'nın başkanlıktan indirileceğini iddia etti.