Brezilya sandık başına gidiyor. Oylama ikinci tura kalabilir
02.10.2026 11:02
Brezilya'da pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçiminde solcu Devlet Başkanı Lula ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro başa baş bir yarış yürütüyor.
Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya, pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken solcu Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro arasındaki yarış karşılıklı suçlamalar ve yolsuzluk iddialarıyla kızışıyor.
Bölgede solun son kalelerinden biri sayılan ülkede yürütülen kampanya, 160 milyon kayıtlı seçmenin karşı karşıya kaldığı derin siyasi bölünmeyi daha da belirgin hale getirdi.
Seçim anketleri, toplam 13 adayın katıldığı ilk turda hiçbir ismin salt çoğunluğu elde edemeyeceğini ve yarışın 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura taşınacağını gösteriyor.
Reuters ajansının aktardığına göre Datafolha araştırma kurumunun 29 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında 2 bin 506 kişiyle gerçekleştirdiği anket, ilk turda Lula'nın yüzde 42, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 38 oy alacağına işaret ediyor.
Aynı ankette diğer adaylardan Augusto Cury yüzde 4, Ronaldo Caiado yüzde 3 ve Renan Santos yüzde 3 seviyesinde kaydedildi. Olası bir ikinci tur senaryosunda ise Lula yüzde 48, Bolsonaro yüzde 45 desteğe ulaşıyor.
Anketin iki yüzdelik puanlık hata payı, iki adayın teknik olarak eşit konumda kaldığını ortaya koyuyor.
Atlas şirketinin yayımladığı araştırma da benzer bir dengeye işaret ederek ikinci tur desteğini Flavio Bolsonaro için yüzde 47,7, Lula için ise yüzde 47,6 olarak hesaplıyor.
ADAYLAR MÜNAZARAYA ÇIKMADI
Seçim atmosferi daralan kararsız seçmen kitlesine odaklanırken, Quaest araştırma şirketi tercihini henüz belirlemeyenlerin oranının yüzde 5 seviyesine kadar gerilediğini aktarıyor.
Kurum Direktörü Felipe Nunes, son dönemece ilişkin değerlendirmesinde "Yarış başa baş sürüyor ancak durağan değil; son hafta, henüz kararsız olan seçmenlerin hangi yöne kayacağını belirleyecek" dedi.
Her iki liderin perşembe akşamı yapılması planlanan televizyon tartışmasına katılmayı reddetmesi, seçenekler karşısında hoşnutsuzluk yaşayan geniş kitlelerin tepkisini çekti.
AFP ajansına konuşan, Juiz de Fora kentinde balık pazarı işleten 32 yaşındaki Marcelo Vilanova, sosyal yardım programlarına işaret ederek "Lula benim ve ailem için iyi şeyler yaptı ama onu da eleştiriyorum; iki kötünün iyisi olduğu için ona oy vereceğim" dedi.
Aynı kentte telefon dükkanı sahibi 38 yaşındaki Lucas Sales ise suçla mücadele vaatleri nedeniyle Bolsonaro'yu seçeceğini belirterek "Kendisi en iyi seçenek olmasa bile bu sözü önemli" ifadesini kullandı. Giyim mağazası çalışanı 45 yaşındaki Gisele Sousa ise "Süreç tamamen bir sirke dönüştü, oyumu hiçbirine vermeyeceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.
Kararsızları ikna etmeye çalışan adaylar arasındaki rekabet, kültürel ve dini simgeleri de içine alıyor.
Flavio Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesi halinde ülkenin koruyucu azizesi olarak görülen Siyah Meryem tasvirli Aparecida Meryem Ana'nın resmi konumunu kaldıracağı yönündeki söylentiler üzerine Lula, heykelin bir kopyasıyla mitingler düzenledi.
Lula, kutsal sayılan bir değere dokunulmasının "kabul edilemez" olduğunu savundu.
Yüksek Seçim Mahkemesi ise perşembe günü aldığı kararla bu iddiaları içeren paylaşımların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle silinmesine hükmetti.
Nüfus yapısında Lula ağırlıklı olarak Katolik seçmenin desteğini alırken, Bolsonaro genişleyen Evanjeliklere yaslanıyor.
Tartışmalar kişisel polemiklerle devam etti. Lula'nın erkeklerin prostat muayenesine gitmekten kaçınmasını eleştirirken kadınların genç yaşlardan itibaren jinekolojik kontrollere alıştığı yönünde sarf ettiği sözler, sosyal medyada istismar kinayesi olarak yayıldı. Flavio Bolsonaro rakibini cinsiyetçilikle suçladı.
Lula ise katıldığı bir internet yayınında ilk turda kazanacağından emin olduğunu belirterek rakibinin "bir apartman yöneticiliği yapacak vasfa dahi sahip olmadığını" söyledi.
Flavio Bolsonaro ise pazar günü Lula'nın başkanlıktan indirileceğini iddia etti.
KÜRSÜDEN İŞ DÜNYASINA MESAJ: "SADECE TEK BİR OY İSTİYORUM"
Görevdeki dördüncü dönemi için yarışan 80 yaşındaki eski sendika lideri Lula, ilerleyen yaşına rağmen göreve hazır olduğunu savunuyor.
Döneminde enflasyon ve işsizlik gerilerken, Amazon yağmur ormanlarındaki tahribat büyük ölçüde durduruldu.
Öte yandan seçmenler yüksek yaşam maliyeti, hanehalkı borçları ve organize suç örgütlerinin artan etkisinden şikayet ediyor.
Yarışın daralması üzerine Lula, dar gelirlilere yönelik nakit transferlerini artırdı, borç yapılandırma adımları açıkladı ve çok sayıda aileyi batağa sürükleyen çevrim içi spor bahislerini yasakladı.
Risk danışmanlığı şirketi Control Risks ortağı Rodrigo Russo, Lula'nın tehlikeyi erkenden fark edip hükümet olanaklarını devreye soktuğunu belirtiyor.
Geçen hafta iş insanlarıyla bir araya gelen Lula, hedefini "Sizinle evlenmek istemiyorum, sadece tek bir oy istiyorum" sözleriyle aktardı.
AFP'nin haberine göre İşçi Partisi Genel Başkanı Edinho Silva ise ülkedeki reformları sürdürecek tek siyasi ağırlığın Lula'da var olduğunu ifade etti.
Adayların yakın çevrelerine uzanan adli dosyalar da kampanyanın seyrini etkiliyor.
Lula, oğlu Fabio Luis Lula da Silva hakkında nüfuz ticareti suçlamasıyla yürütülen federal polis soruşturmasıyla uğraşırken, Flavio Bolsonaro ise iflas eden Banco Master üzerinden yürütülen soruşturmaların merkezinde kalıyor.
Milyarlarca dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski banka yöneticisi Daniel Vorcaro ile üst düzey siyasetçiler ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes arasındaki ilişkiler kamuoyunda öfke yaratıyor.
Senatör Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro hakkında hazırlanan "Dark Horse" biyografi filmini finanse etmesi için tutuklu bankacıyla temas kurduğunu kabul etti ve hakkında kara para aklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.
GÜNDEMDE SOKAK ŞİDDETİ VE CEZA İNFAZ SİSTEMİ VAR
Seçmen yoklamalarında en büyük kaygı kaynağı olarak görülen sokak şiddeti, tarafları güvenlik politikalarını sertleştirmeye yöneltiyor.
Flavio Bolsonaro, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin cezaevi sistemini ülkeye taşımayı vadederek beş adet yüksek güvenlikli cezaevi inşa edeceğini açıkladı.
Igarape Enstitüsü kurucularından Robert Muggah, ağır cezalar vadeden politikaların sandıkta her zaman karşılığı olduğunu savunuyor.
Lula yönetimi ise suç şebekelerine karşı komşu ülkelerle sınır güvenliği operasyonlarını artırırken, ABD'nin çeteleri "terörist" olarak sınıflandırma çağrılarını reddederek doğrudan dış müdahale yerine uluslararası adli işbirliği çizgisini benimsiyor.
SANDIKTA TRUMP ETKİSİ
Seçim sonuçları, Latin Amerika'daki genel sağa kayış dalgasının Brezilya'yı kapsayıp kapsamayacağını da belirleyecek.
2022 yenilgisinin ardından darbe girişimini kışkırttığı gerekçesiyle mahkum edilen ve kamuya açık siyaset yapması yasaklanan Jair Bolsonaro'nun cezasını "cadı avı" olarak niteleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya seçimlerini çok yakından takip ettiğini duyurdu.
Flavio Bolsonaro, kampanya başlangıcında babasının yapay zeka ile üretilmiş görüntüsünü kullanarak "Benim yerime seçtiğim kişiyi kucaklayın" mesajını yaydı. Bu da mahkeme yasaklarının delindiği tartışmasını doğurdu.
Think Policy danışmanlık şirketinden Leonardo Barreto, Bolsonaro ailesinin Beyaz Saray ziyaretleriyle ABD desteğini bir tür siyasi güvence olarak gördüğünü kaydediyor.
Buna karşılık Lula, Trump yönetiminin Brezilya mallarına yönelik gümrük tarifelerini eleştirerek seçimlere dışarıdan karışılmaması uyarısında bulunuyor ve Çin ile kurulan güçlü ticari ilişkiler sayesinde bağımsız bir dış politika izlemenin şart olduğunu savunuyor.