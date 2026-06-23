BRICS zirvesinde İran ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı

BRICS grubuna yakın zamanda katılan İran ve BAE arasındaki gerilim, Yeni Delhi'deki ulusal güvenlik danışmanları toplantısında açık bir hesaplaşmaya dönüştü.

Toplantıda söz alan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ghadir Nezamipour, BAE'yi kendi ülkesine yönelik son askeri operasyonlarda işbirlikçi olmakla doğrudan suçladı.

Ajit Doval başkanlığında toplanan 16. BRICS NSA Zirvesi'nde konuşan Nezamipour, ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nda saldırganlığı başlattığını belirterek, "Bu saldırıların bir kısmı... Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan üslerden fırlatıldı" dedi.

Nezamipour, "Tüm dünya, Hürmüz Boğazı 'ndaki saldırganlığın ve krizin başlatıcısının ABD ve İsrail olduğuna tanıklık etti" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili suçlamalarını sürdürerek, "Buna rağmen, BAE bu düşmanca eylemleri kınamak yerine, saldırganlığa doğrudan katıldı ve kendi topraklarının İran'ın sivil altyapılarına, okullarına ve hastanelerine yönelik saldırılar için bir platform olarak kullanılmasına izin verdi" şeklinde konuştu.

Abu Dabi yönetimine "iyi komşuluk ilkelerine saygı duyma" ve "barış, istikrar ve bölgesel işbirliği yolunu seçme" çağrısında bulunan Nezamipour, sivil kayıpları göstermek amacıyla, çatışmanın ilk gününde Minab kentinde hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafını heyete sundu.

Yaşanan bu gerilim, geçtiğimiz ay düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında tarafların karşı karşıya gelmesi nedeniyle ortak bir bildiri yayımlanamamasını akıllara getirdi.

Mayıs ayında Delhi'de düzenlenen o toplantıda BAE, İran'ın iddialarını kesin bir dille reddetmiş ve 40 günlük savaş sırasında İran'ın saldırılarına maruz kaldığını bildirmişti.

Dönemin BAE Devlet Bakanı Khalifa Shaheen Al Marar, "BAE, İran'ın iddialarını kesin bir dille reddetmektedir. BAE, her türlü tehdit, iddia veya düşmanca eyleme yanıt vermek için tam egemenlik, hukuki, diplomatik ve askeri haklarını saklı tutar" açıklamasını yapmıştı.

Genişleyen BRICS grubunun yeni üyeleri İran ve BAE arasındaki son tartışma, Orta Doğu krizi konusunda grup içindeki derin bölünmeleri bir kez daha ortaya koydu.

Tüm taraflarla ilişkilerini sürdüren ev sahibi Yeni Delhi, Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarında güvenli deniz trafiği çağrısı yaptı.