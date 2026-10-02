Bu da "temassız" dövüş. Sanal taekwondo Asya Oyunları'na girdi
02.10.2026 10:34
2 bin yıllık dövüş sanatı taekwondonun "sanal" hali Asya Oyunları'na dahil edildi. Rakiplerin fiziksel temas olmadan birbirleriyle adeta "hayalî" şekilde dövüştüğü bu sporda kimse darbe almıyor.
Japonya'da 20. Asya Oyunları'na ev sahipliği yapan Nagoya kentine 90 dakika mesafede bulunan bir spor salonunda, hareket algılama teknolojisi ve sanal gerçeklik üzerine kurulu sanal taekwondo müsabakaları şaşkınlık ve hayranlıkla izlendi.
Dünya Taekwondo Federasyonu (World Taekwondo) tarafından resmi olarak tanınan sanal taekwondoda sporcular VR (sanal gerçeklik) gözlükleri takarak tatamiye çıkıyor.
Sırt, baldır ve kalça bölgelerine takılan hareket takip sensörleri sayesinde her hareket algılanabiliyor ve böylece sporcular gözlük ekranındaki avatarlarını kontrol edebiliyorlar.
Her bir raundun 60 saniye sürdüğü ve maçların 3 raund üzerinden oynandığı sanal taekwondoda rakipler birbirlerine birkaç metre mesafede, kendilerine ayrılmış sınırlar içinde hareket edebiliyor.
Bu müsabakalarda amaç, aslında fiziksel olarak tatamide duran ancak hiçbir şekilde temas edemediği birkaç metre ötedeki rakibinin avatarına bakarak vücut ve kafasına doğru gerçek tekmeler savurmak ve onun "can (sağlık) çubuğunu" tüketmek.
Gerçek taekwondo tekniklerinin aynen kullanıldığı sporda tekme ve yumruklarını boşluğa savuran sporcular, kafalarına takılı sanal gözlüklerde can çubuklarını, rakibinin avatarını ve kendi kol ve bacaklarını görebiliyor.
Sanal taekwondoda darbelerin şiddeti, açısı, hızı ve isabeti hassas bir şekilde ölçülerek puanlanıyor ve can çubuğu sistemine yansıtılıyor.
AFP'nin haberine göre yetkililer sanal taekwondonun da tıpkı geleneksel taekwondo kadar atletik açıdan zorlayıcı bir spor olduğunu söylerken, sanal halinin daha güvenli olduğunu belirtiyor.
Dünya Taekwondo Federasyonu ise bunu "çığır açıcı" bir spor olarak nitelendiriyor.
Sanal taekwondonun gerçek hayattaki spordan diğer bir farkı ise erkek ve kadınların karma bir şekilde yarışabilmesi. Ayrıca sıklet ayrımı da bulunmuyor.
Sanal taekwando, 2023 yılında Singapur'da düzenlenen ilk Olimpiyat E-spor Haftası'nda yer almış ve bu sporun ilk ev sahibi Singapur olmuştu.