Bu da "temassız" dövüş. Sanal taekwondo Asya Oyunları'na girdi

Bu müsabakalarda amaç, aslında fiziksel olarak tatamide duran ancak hiçbir şekilde temas edemediği birkaç metre ötedeki rakibinin avatarına bakarak vücut ve kafasına doğru gerçek tekmeler savurmak ve onun "can (sağlık) çubuğunu" tüketmek.

Gerçek taekwondo tekniklerinin aynen kullanıldığı sporda tekme ve yumruklarını boşluğa savuran sporcular, kafalarına takılı sanal gözlüklerde can çubuklarını, rakibinin avatarını ve kendi kol ve bacaklarını görebiliyor.