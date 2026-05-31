Bu gece gökyüzüne bakın! Mavi Ay geliyor: 2053’e kadar tekrarlanmayacak

Gökyüzü meraklılarını bu gece nadir görülen bir gök olayı bekliyor. Bu ayın ikinci dolunayı olması nedeniyle “Mavi Ay” olarak adlandırılan dolunay, aynı zamanda Dünya’ya en uzak noktalardan birinde gerçekleşeceği için “Mikro Ay” özelliği de taşıyacak.

“Mavi Ay” terimi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı takvim ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu durum ortalama olarak her iki ila üç yılda bir gerçekleşiyor.

Bu yıl yaşanan takvim düzeni nedeniyle gökyüzünde 12 yerine 13 dolunay görülecek. İngiltere’de astronomi uzmanlarına göre Ay, resmi olarak pazar sabahı tam dolunay evresine ulaşsa da en iyi gözlem fırsatı pazar gecesi olacak.