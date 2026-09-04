Bu plajın anahtarı 400 bin dolar. Bir yıldır bekleyen müşteriler var

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı tatil adası Martha's Vineyard'da, kamuya kapalı özel kumsal alanlarına giriş sağlayan asma kilit anahtarları açık artırma ve serbest piyasada 400 bin dolar veya üzerindeki fiyatlarla el değiştiriyor.

Adanın Chilmark bölgesindeki Black Point Beach gibi korunaklı kıyılarına açılan ahşap çit kapıları, yalnızca bu özel anahtarlara sahip mülk sahipleri tarafından açılabiliyor.