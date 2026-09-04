Bu plajın anahtarı 400 bin dolar. Bir yıldır bekleyen müşteriler var
04.09.2026 09:02
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Martha's Vineyard adasında yer alan özel plajlara giriş sağlayan fiziksel anahtarlar, açık piyasada 400 bin dolar veya üzerinde alıcı buluyor.
ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı tatil adası Martha's Vineyard'da, kamuya kapalı özel kumsal alanlarına giriş sağlayan asma kilit anahtarları açık artırma ve serbest piyasada 400 bin dolar veya üzerindeki fiyatlarla el değiştiriyor.
Adanın Chilmark bölgesindeki Black Point Beach gibi korunaklı kıyılarına açılan ahşap çit kapıları, yalnızca bu özel anahtarlara sahip mülk sahipleri tarafından açılabiliyor.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre yaklaşık 200 kilometrelik kıyı şeridine sahip Martha's Vineyard'da halka açık ve yalnızca kasaba sakinlerine ayrılmış sahillerin yanı sıra yirmiden fazla özel plaj mevcut.
ABD'deki bazı eyaletler kıyıların özelleştirilmesine izin vermezken, Massachusetts yasaları kıyı şeridinde özel mülkiyete ve özel plaj işletimine olanak tanıyor.
Temelleri 1950'li yıllara dayanan bu sistemde fiziksel anahtarlar, adanın en belirgin statü simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Anahtarlar alıcılarına özellikle yoğun yaz aylarında tenhalık, sessizlik ve neredeyse boş otoparkları kullanma ayrıcalığı sağlıyor.
Genellikle kuşaktan kuşağa devredilen plaj anahtarlarından her yıl serbest piyasada yalnızca birkaç tanesi satışa çıkıyor.
Bir gayrimenkule dahil edilmesi durumunda evin değerine yüz binlerce dolar ekleyen bu anahtarlara ulaşmanın en kolay yolu, halihazırda anahtar hakkı bulunan bir konutu satın almaktan geçiyor.
Yüksek maliyetleri nedeniyle çoğu kişinin erişemediği bu anahtarlar, yerel halk arasında da tepkilere yol açıyor.
Bazı ada sakinleri, zengin ikinci konut sahiplerinin adanın en değerli doğal kaynaklarından birini toplumun aleyhine olacak şekilde tekellerine aldığını savunuyor.