Bu şehrin altında 1 milyar ton buz var

Buzul denildiğinde akla kilometreler boyunca uzanan beyaz buz kütleleri geliyor. Ancak dünyanın dağlık bölgelerinde gözle görülmeyen başka bir buzul türü daha bulunuyor.

“Kaya buzulları” olarak adlandırılan bu oluşumlarda dev buz kütleleri, taş ve kaya parçalarından oluşan kalın bir tabakanın altında gizleniyor.

Yeni bir araştırma, bu görünmez buzulların tahmin edilenden çok daha büyük miktarda buz barındırdığını ortaya koydu.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre yalnızca ABD'nin Utah eyaletindeki 836 kaya buzulunda yaklaşık 1 milyar ton buz bulunuyor. Dünya genelindeki kaya buzullarında saklanan buz miktarının ise yaklaşık 48 milyar tona ulaştığı tahmin ediliyor.