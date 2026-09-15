Bu ülkede 100 yıl yaşamak sıradan hale geldi

Dünyanın en uzun yaşam sürelerine sahip ülkelerinden Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihi bir eşiği geçti.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak 107 bin 677'ye ulaştı.

1 Eylül itibarıyla kaydedilen sayı, geçen yıla göre 7 bin 914 kişilik artış anlamına geliyor.

Böylece Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı üst üste 56'ncı yılda da artarak yeni bir rekora ulaştı.