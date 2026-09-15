Bu ülkede 100 yıl yaşamak sıradan hale geldi
15.09.2026 10:52
Japonya'da 100 yaşını geçen kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken, bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.
SAYI ÜST ÜSTE 56 YIL ARTTI
Dünyanın en uzun yaşam sürelerine sahip ülkelerinden Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihi bir eşiği geçti.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak 107 bin 677'ye ulaştı.
1 Eylül itibarıyla kaydedilen sayı, geçen yıla göre 7 bin 914 kişilik artış anlamına geliyor.
Böylece Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı üst üste 56'ncı yılda da artarak yeni bir rekora ulaştı.
100 YAŞINI GEÇENLERİN YÜZDE 87,6'SI KADIN
Japonya'daki uzun yaşam verilerinde kadınların belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor. Ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 87,6'sını kadınlar oluşturuyor.
2026 mali yılı içerisinde ise 54 bin 294 kişinin daha 100'üncü yaş gününü kutlaması bekleniyor. Bu sayı önceki yıla kıyasla bin 984 kişilik artış anlamına geliyor.
ÜLKENİN EN YAŞLI KADINI 114 YAŞINDA
Japonya'nın yaşayan en yaşlı kadını Kyoto'da yaşayan Fuyo Kishimoto. 20 Aralık 1911 doğumlu Kishimoto 114 yaşında.
Ülkenin en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Hikaru Kato. Kato, 2 Mayıs 1914'te dünyaya geldi.
Japonya'daki değişim, geçmiş yılların verileriyle karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor.
Ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişilere ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 1963 yılında yalnızca 153 kişi bu yaş grubundaydı. Sayı 1981'de ilk kez bini, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini geçti.
2026'da ise 107 bin 677'ye ulaşarak kayıtların başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ KADINLARDA 87 YILIN ÜZERİNDE
Japonya yalnızca 100 yaşını aşanların sayısıyla değil, ortalama yaşam süresiyle de öne çıkıyor.
2025 verilerine göre ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,33 yıl, erkeklerde ise 81,35 yıl olarak kaydedildi.
100 yaş ve üzerindeki nüfusun artmaya devam etmesiyle Japonya, uzun yaşam konusunda yeni bir demografik eşiği de geride bırakmış oldu.