Bulgaristan açıklarında İHA'ların vurduğu iki gemiden biri battı. Kurtarılanlardan 11'i Türk
06.10.2026 15:49
Bulgaristan’ın Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki ticari gemiden biri battı, kayıp mürettebatı arama çalışmaları başlatıldı. ABLE adlı gemiden kurtarılan 18 kişiden 11'i Türk çıktı.
Bulgaristan’ın Aziz Atanas Burnu ile Byala kentinin doğusundaki sularda meydana gelen saldırıda Togo bayraklı ALFA WATAN ile Palau bayraklı ABLE adlı iki kargo gemisi hedef alındı.
İlk bilgilere göre saldırıda ağır yapısal hasar gören ALFA WATAN, Bulgaristan açıklarında battı. Geminin mürettebatının durumu henüz bilinmiyor.
Saldırının hedefi olan diğer gemi ABLE'de (arşiv fotoğrafı üstte) ise yangın çıktığı, gemideki 18 kişilik mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Bulgaristan bayraklı yolcu feribotu DIOSCURIA'nın olay yerine yönlendirilerek ABLE'deki 18 denizciyi kurtardığı bildirildi.
Kurtarılan denizciler arasında yaralıların da bulunduğu kaydedildi.
BULGARİSTAN BAŞBAKANI RADEV: ULUSLARARASI HUKUKUN AĞIR İHLALİ
Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Rumen Radev'in olayla ilgili Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Su bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve güvenlik birimlerinin temsilcileriyle toplantı düzenlediği bildirildi.
Toplantıda konuşan Radev, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun uluslararası hukukun "açıkça ağır şekilde ihlali" olduğunu söyledi.
Byala kentinin 70 mil doğusunda kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirten Radev, saat 03.00'te iki ticari geminin İHA'larla saldırıya uğradığını ifade etti.
KURTARILAN 18 KİŞİDEN 11'İ TÜRK
Radev, ABLE adlı gemiden kurtarılan 18 kişiden 11'inin Türk, 7'sinin Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.
ALFA WATAN'ın kayıp mürettebatına ulaşılması için arama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Radev, "Savaş şiddetleniyor, sivil deniz araçları hedef alınıyor. Bulgaristan harekete geçmeye tamamen hazır. Bulgaristan kıyılarının savaş gemileri tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
RUSYA'DAN İDDİALARA YANIT YOK
Gemicilik sektörü kaynakları, böyle bir saldırının Bulgaristan açıklarında ilk kez görüldüğünü söylerken, saldırıların faili konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Reuters'a konuşan bir deniz güvenlik yetkilisi, ilk değerlendirmelere göre bunun bir Rus saldırısı olabileceği iddiasında bulundu.
Bulgaristan Başbakanı Radev de yaptığı açıklamada saldırının fail ya da faillerine ilişkin herhangi bilgi vermedi ancak Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına atıfta bulundu.
Rusya ise konuya ilişkin bir açıklama yapmış değil.