Bulgaristan açıklarında İHA'ların vurduğu iki gemiden biri battı. Kurtarılanlardan 11'i Türk

Gemicilik sektörü kaynakları, böyle bir saldırının Bulgaristan açıklarında ilk kez görüldüğünü söylerken, saldırıların faili konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Reuters'a konuşan bir deniz güvenlik yetkilisi, ilk değerlendirmelere göre bunun bir Rus saldırısı olabileceği iddiasında bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Radev de yaptığı açıklamada saldırının fail ya da faillerine ilişkin herhangi bilgi vermedi ancak Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına atıfta bulundu.

Rusya ise konuya ilişkin bir açıklama yapmış değil.