Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi. 11 can kaybı, 50 yaralı

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek vermek üzere "Spartan" tipi kargo uçağının Burgaz'a hareket ettiğini duyurdu.



2025 yılında 1 milyon kişi başına 71 trafik kazası ölümüyle Avrupa Birliği'nde en kötü trafik siciline sahip olan Bulgaristan'da sürücü hataları, yolların bakımsızlığı ve adalet sisteminin yetersizliği bu tablonun oluşmasına gerekçe gösteriliyor.