Bulgaristan'da 70 araç birbirine girdi. 11 can kaybı, 50 yaralı
10.11.2026 13:53
Son Güncelleme: 10.11.2026 14:04
Bulgaristan'da Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Bulgaristan'da yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde, yolun geliş ve gidiş yönlerinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazayı bir "trajedi" olarak nitelendiren Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, yaptığı açıklamada, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaralanan 50 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Sliven Valisi Mihail Kasherov ise kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını söyledi.
Kaza haberi geldiğinde, ziyaret için Bulgaristan'a bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmekte olan Başbakan Radev, günün geri kalan kısmındaki programını iptal etti.
Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı görüldü.
Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.
Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek vermek üzere "Spartan" tipi kargo uçağının Burgaz'a hareket ettiğini duyurdu.
2025 yılında 1 milyon kişi başına 71 trafik kazası ölümüyle Avrupa Birliği'nde en kötü trafik siciline sahip olan Bulgaristan'da sürücü hataları, yolların bakımsızlığı ve adalet sisteminin yetersizliği bu tablonun oluşmasına gerekçe gösteriliyor.