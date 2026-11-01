Cadılar Bayramı partisine katıldı. "Donald Trump olarak geldim"

Daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, İran'a muhtemel yeni saldırılarla ilgili soruları yanıtladı. ABD'nin İran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü etkisiz hale getirdiğini, ancak Kazma Dağı da dahil olmak üzere bir ya da iki hedefi daha "halledeceklerini" söyledi.

İran'la yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini ancak İranlıların pek güvenilir olmadığını" savunan

ABD Başkanı, yeni saldırılar düzenlemek için acele etmediklerini yineledi.

İran'ın askeri kapasitesini ve nükleer programını büyük ölçüde yok ettiklerini belirten Trump, "Muhtemelen Kazma Dağı'na bakabilirsiniz. Onu da halletmeniz gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı yapabiliriz. 10 dakikada yapabiliriz" diye konuştu.