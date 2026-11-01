Cadılar Bayramı partisine katıldı. "Donald Trump olarak geldim"
01.11.2026 05:54
Mar-a-Lago malikanesindeki geleneksel kostümlü Cadılar Bayramı partisine katılan ABD Başkanı Donald Trump, kıyafetini gösterdi ve "Bu gece Donald Trump olarak geldim." diyerek espri yaptı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi miting programına hız veren ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlenen kostümlü Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katıldı.
Etkinlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, klasikleşen koyu mavi takım elbisesi ve kırmızı kravatını göstererek "Bu gece Donald Trump olarak geldim." esprisi yaptı.
"İRAN'DA BİR YA DA İKİ HEDEFİ DAHA HALLEDECEĞİZ"
Daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, İran'a muhtemel yeni saldırılarla ilgili soruları yanıtladı. ABD'nin İran'ın askeri kapasitesinin büyük bölümünü etkisiz hale getirdiğini, ancak Kazma Dağı da dahil olmak üzere bir ya da iki hedefi daha "halledeceklerini" söyledi.
İran'la yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini ancak İranlıların pek güvenilir olmadığını" savunan
ABD Başkanı, yeni saldırılar düzenlemek için acele etmediklerini yineledi.
İran'ın askeri kapasitesini ve nükleer programını büyük ölçüde yok ettiklerini belirten Trump, "Muhtemelen Kazma Dağı'na bakabilirsiniz. Onu da halletmeniz gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı yapabiliriz. 10 dakikada yapabiliriz" diye konuştu.
"BOLSONARO İSTEDİĞİ KADAR KALABİLİR"
Trump, Brezilya'da seçimleri kaybettikten sonra ABD'ye kaçan cumhurbaşkanı adayı Flavio Bolsonaro'nun durumuna ilişkin de konuştu.
Brezilya'da yapılan seçimi "rezalet" olarak niteleyen ABD Başkanı, Bolsonaro için "İstediği kadar burada kalabilir." dedi. Trump ayrıca Bolsonaro'yla görüşme planı da olmadığını söyledi.