Cadılar Bayramı'nda tüyler ürperten görüntüler. Korku ve coşku bir arada
01.11.2026 12:17
ABD'den Avrupa'ya, Avustralya'dan Tayvan'a kadar dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı kutlamalarında renkli ve tüyler ürperten görüntüler oluştu.
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan ve kökenleri eski bir Kelt festivaline dayanan "Halloween" yani Cadılar Bayramı bu yıl da birçok ülkede birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Günün anlamına uygun şekilde çoğunlukla korkunç kostümler giyildi, tüyler ürperten makyajlar yapıldı, çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker ve harçlık topladı, büyükler ise partilerde eğlendi.
Cadılar Bayramı, özellikle Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanıyor. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşıyor.
CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ
Cadılar Bayramı'nın kökleri antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'ne dayanıyor. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı.
Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu.
Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Bu günde, ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu.
Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı.
Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti.
Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdi.
Hristiyanlık döneminde, Samhain geleneklerinden bazıları 1 Kasım'da kutlanan Azizler Günü'ne dahil edildi. Bu geleneklerin çoğu göçmenler tarafından ABD'ye getirildi ve Cadılar Bayramı, günümüzdeki haline gelirken birçok kültürden etkilendi ve bu kültürlerden öğeler barındırd.
İLK KAYITLARI 1550'LERE DAYANIYOR
Halloween (Cadılar Bayramı) kelimesinin ilk kayıtları 1550'lere dayanıyor. Halloween bazen Hallowe'en olarak yazılıyor. Bu da isminin Allhallows Even'in kısaltılmışından geldiğini gösteriyor. Allhallows , Azizler Günü olarak bilinen Hristiyan bayramının bir diğer adı.
Allhallows Even'de "even" kelimesi "eve" ile aynı anlama gelir. (Bir tatilden önceki akşam veya gün, yani "Noel Arifesi"ndeki gibi.) Hallow kelimesi azizlere atıfta bulunmak için kullanılır. "Hallowed", "kutsal" anlamına gelir.
Fransa ve Almanya'daki protesto gösterilerinin de Cadılar Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin çizgi roman karakterlerinin kostümlerini giydiği görüldü.
Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen geleneksel kostümlü Cadılar Bayramı partisine, her zaman giydiği takım elbisesiyle katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın da gazetecilere kıyafetini göstererek, "Bu gece Donald Trump olarak geldim." diye espri yapması Cadılar Bayramı'na damgasını vurdu.