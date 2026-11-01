Cadılar Bayramı'nda tüyler ürperten görüntüler. Korku ve coşku bir arada

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan ve kökenleri eski bir Kelt festivaline dayanan "Halloween" yani Cadılar Bayramı bu yıl da birçok ülkede birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Günün anlamına uygun şekilde çoğunlukla korkunç kostümler giyildi, tüyler ürperten makyajlar yapıldı, çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker ve harçlık topladı, büyükler ise partilerde eğlendi.



Cadılar Bayramı, özellikle Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanıyor. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşıyor.