California'da alevler durdurulamıyor
20.05.2026 03:11
ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Rosa Adası'ndaki ulusal parkta 5 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Şimdiye kadar 14 bin 600 dönümden fazla alan kül oldu.
Önceki yıl tarihinin en büyük 4'üncü orman yangınında 400 bin dönümden fazla alanın kül olduğu California yine alevlerle boğuşuyor.
CBS News’ün haberine göre, itfaiye yetkilileri 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.20 civarında Santa Rosa Adası'ndaki Channel Adaları Ulusal Parkı'nda yangın çıktığını duyurdu.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin şimdiye kadar 14 bin 600 dönümden fazla alanı etkilediği açıklandı.
İtfaiye yetkilileri, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ve çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktardı.
Pasifik Okyanusu'nun Güney California açıklarında yer alan adalardan biri olan Santa Rosa, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik zenginlikleriyle dikkati çekiyor.