Çapkın CEO'nun geri dönüşü için "harekat merkezi" kuruldu

Son olarak Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, Jensen Huang’ın görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

Musk, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jensen'ın yeniden göreve getirilmesi için bir imza kampanyası yürütülüyor. Ben de imzalıyorum" ifadelerini kullandı.

"Stand with Jensen" (Jensen'ın Yanındayız) adlı internet sitesinde başlatılan kampanya, pazar günü itibarıyla 130 binden fazla imzaya ulaştı.

İmzacılar arasında kendilerini Nvidia'nın mevcut ve eski çalışanları ile hissedarları olarak tanıtan binlerce kişi de bulunuyor.

Kampanyaya destek veren önde gelen isimler arasında Replit CEO'su Amjad Masad, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da yer alıyor.