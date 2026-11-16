Çapkın CEO'nun geri dönüşü için "harekat merkezi" kuruldu
16.11.2026 11:06
Financial Times gazetesi, yasak aşk ve casusluk skandalının ardından istifa eden Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın koltuğuna geri dönmesi için Silikon Vadisi'nde lobi faaliyetlerinin başladığını yazdı.
Dünyanın en büyük şirketlerinden olan 4 trilyon dolarlık ABD merkezli çip devi Nvidia'da yaşanan yasak aşk ve casusluk skandalının başrolündeki Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang perşembe günü başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişti.
Evlilik dışı ilişki yaşadığı Alice Huang isimli Çinli iş kadınının, bu ilişki sayesinde elde ettiği hassas bilgileri Pekin'e sızdırdığı iddialarıyla bir casusluk skandalına evrilen olayın ardından Nvidia, Jensen Huang hakkında iç soruşturma başlatmış ve Huang'ın istifasının ardından şirketin mali işler direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atanmıştı.
Nvidia, şirketin yeni ve kalıcı CEO'sunu belirlemek üzere arayış başlatırken, İngiliz Financial Times gazetesi, Jensen Huang'ın tekrar CEO koltuğuna oturmak için harekete geçtiğini yazdı.
LOBİ İÇİN SİLİKON VADİSİ YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞAN "HAREKAT MERKEZİ" KURULDU
Silikon Vadisi'nde Huang'a yakın isimlerin, kendisinin tekrar şirketin başına geçmesi için Nvidia yönetim kuruluna baskı yaptığını savunan gazete, konuya yakın kişilerden aldıkları bilgiye göre, Huang'ın da konuyu yakın çevresiyle istişare ettiğini bildirdi.
Huang'a yakın isimlerden biri, kendisinin koltuğa geri dönüşü için Silikon Vadisi yöneticilerinden oluşan bir "harekat merkezi" kurulmakta olduğunu ve bu ekibin Beyaz Saray'dan da destek toplamaya çalışacağını söyledi.
ELON MUSK DA DESTEĞİNİ AÇIKLADI
Son olarak Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, Jensen Huang’ın görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.
Musk, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jensen'ın yeniden göreve getirilmesi için bir imza kampanyası yürütülüyor. Ben de imzalıyorum" ifadelerini kullandı.
"Stand with Jensen" (Jensen'ın Yanındayız) adlı internet sitesinde başlatılan kampanya, pazar günü itibarıyla 130 binden fazla imzaya ulaştı.
İmzacılar arasında kendilerini Nvidia'nın mevcut ve eski çalışanları ile hissedarları olarak tanıtan binlerce kişi de bulunuyor.
Kampanyaya destek veren önde gelen isimler arasında Replit CEO'su Amjad Masad, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da yer alıyor.
NVIDIA YÖNETİMİNE ÇAĞRI
Nvidia yönetim kuruluna hitaben yayımlanan açık mektupta, şirketin kurucularından olan ve 33 yıl boyunca yönetimini üstlenen Huang'ın, yeterli ve adil bir değerlendirme süreci yürütülmeden görevinden ayrılmaya zorlanmış olabileceğine ilişkin endişeler dile getirildi.
Mektupta, bağımsız bir soruşturmayla gerçekler ortaya çıkarılana kadar Huang'ın görevine iade edilmesi, hakkındaki iddialara yanıt verme fırsatının tanınması ve yönetim kurulunun kararının gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanması istendi.
Açık mektupta, "Yalnızca şüphe veya bağlantı iddiaları, Jensen'ın liderliğine son vermek için yeterli gerekçe değildir" denildi.
Mektupta ayrıca, "Jensen, kalabalıkların yargısını değil, adil bir süreci hak ediyor" ifadelerine yer verildi.
HUANG, ABD KONGRESİ'NDE İFADE VERECEK
Bu arada ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.
Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, Huang ve şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.
Moolenaar, kesin tarih üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ancak tarafların komiteyle işbirliği yapacağını söyledi.