Casusluk skandalında son perde. Nvidia ve şirketin CEO'su Huang'a dava açıldı
10.11.2026 10:33
ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirket CEO'su Jensen Huang'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının Çin'e istihbarat sızdırdığı iddiasıyla sarsılmaya devam ediyor. Şimdi de Nvidia ve Huang'a dava açıldı.
Teknoloji devi Nvidia'nın üst yöneticisi Jensen Huang'ın, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang (üstte) ile ilişki yaşadığı iddiasını kabul etmesinin ardından Nvidia, Huang hakkında iç soruşturma başlatırken, şirket hisselerinde de büyük kayıp yaşandı.
Nvidia hisseleri dün Wall Street'in açılışında yaklaşık yüzde 5 geriledi. Gün içerisinde kayıplar yüzde 9'a yaklaşırken, TSİ 19.10 itibarıyla hisselerdeki düşüş yüzde 5,5 olarak kaydedildi.
Skandalda son perde, hem Nvidia hem de şirketin üst yöneticisi Jensen Huang hakkında, Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açılması oldu.
California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.
Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Söz konusu açıklamaların, Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.
Davacı taraf, Nvidia ve Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.
Amerikan New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan bir haberde, geçen yıl piyasa değeri 5 trilyon doları aşan dünyadaki ilk şirket olan Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, evlilik dışı ilişki yaşadığı Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e bilgi sızdırdığı ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.
ABD makamlarının Alice Huang'ı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e ulaştırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle daha önce de takibe aldığı aktarılmıştı.
Evlilik dışı bu ilişkinin, Alice Huang'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka politikalarına ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlamış olabileceği de öne sürülüyordu.
New York Times'ın haberiyle patlak veren skandalın ardından Nvidia konuyla ilgili bağımsız soruşturma başlatmış, Jensen Huang da soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını belirtmişti.
Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında ailesine ve çalışma arkadaşlarına özür borçlu olduğunu belirten Huang, eşine sadık kalmadığını ifade ederek, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını ve derin üzüntü duyduğunu söylemişti. Huang, e-posta mesajında, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.