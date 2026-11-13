Casusluk skandalının yankıları sürüyor. ABD Ticaret Bakanı görevden alınabilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Çin pazarındaki erişimi korumaya çalışan ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bağları bulunan Huang'ın ayrılığının ardından Kongrede Çin'e çip ihracatını sınırlama konusunda büyüyen bir uzlaşı olduğunu söyledi.

Her iki partiden Kongre üyeleri de Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimine yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısı yaptı.

Louisiana eyaletinden Cumhuriyetçi Johnson, Kongre binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Çin'e gelişmiş teknoloji erişimini sınırlamaktan yana olduğunu belirterek, "Çin'e çip ihracatı kontrolleri burada büyük bir mesele oldu. Kongrede bunun alınması gereken önemli bir tutum olduğuna dair gelişen bir uzlaşı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Senato danışmanı, Kongredeki Cumhuriyetçilerin her iki partinin de desteğini alan yıllık savunma bütçesi yasasına Çin'e gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar eklemek istediğini aktardı.

Pazartesi gününden bu yana yapılan açıklamalara göre Kongre üyeleri çip ihracatına ilişkin en az dört yasa tasarısının geçirilmesi için girişimlerini hızlandırdı.

Bu kapsamda AI Overwatch Yasası Kongreye gelişmiş yapay zeka çipi ihracatı üzerinde daha fazla yetki verirken, Çip Güvenliği Yasası kaçakçılığı önlemek amacıyla şirketlerin gelişmiş yapay zeka işlemcilerinin konumunu takip etmesini zorunlu kılacak.

Match Yasası ABD müttefiklerine Çin'e gönderilecek gelişmiş çip üretim ekipmanlarının satışını ve bakımını kısıtlamaları için baskı yapmayı öngörürken, Uzaktan Erişim Güvenliği Yasası Ticaret Bakanlığına Çinli firmaların Nvidia çiplerine erişmek için yurt dışındaki veri merkezlerini kiralamasını durdurma yetkisi tanıyacak.

Reuters'ın haberine göre Çinli yapay zeka şirketleri, Jensen Huang hakkındaki iddiaların Washington'ı uzaktan erişim kısıtlamalarını sıkılaştırmaya yönelteceği endişesiyle Çin dışında Nvidia destekli bilgi işlem kapasitesi kiralamaya çalışıyor.