Celine Dion, yıllar sonra sahnelere geri döndü

Duygusal anların yaşandığı gecede Dion, açılış parçasında gözyaşlarını tutamadı ve şarkının nakaratında mikrofonu salondaki dinleyicilere uzattı.

Reuters ajansının aktardığına göre ağırlıklı olarak Fransızca konuşan sanatçı, "Çok sevdiğim bu şehirde, sizlerin desteği ve sevgisi sayesinde sahnedeyim. Yol engebeliydi ve planlanandan uzun sürdü ama dayandım. Ağlamayacağıma söz vermiştim fakat bunlar sevinç gözyaşları" dedi.