Celine Dion, yıllar sonra sahnelere geri döndü
15.09.2026 09:46
Kanadalı şarkıcı Celine Dion, yakalandığı nadir nörolojik hastalığın ardından altı yıl sonra ilk tam kapsamlı konseriyle Paris'te sahnelere döndü.
Kanadalı şarkıcı Celine Dion, altı yıllık aranın ardından geçen hafta cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.
Nadir bir nörolojik hastalıkla mücadele eden sanatçı, başkentin batı banliyösü Nanterre'de bulunan Plenitude Arena'da biletleri tükenen konser serisinin ilkini gerçekleştirdi.
Dion, 2022 yılında kaslarda sertleşmeye ve şiddetli spazmlara yol açarak sahne almasını engelleyen katı kişi sendromuna yakalandığını duyurmuştu.
Bu süreçte gözlerden uzak kalan sanatçı, yalnızca 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde Eyfel Kulesi'nde Edith Piaf şarkısı seslendirerek kamuoyu önüne çıkmıştı.
Duygusal anların yaşandığı gecede Dion, açılış parçasında gözyaşlarını tutamadı ve şarkının nakaratında mikrofonu salondaki dinleyicilere uzattı.
Reuters ajansının aktardığına göre ağırlıklı olarak Fransızca konuşan sanatçı, "Çok sevdiğim bu şehirde, sizlerin desteği ve sevgisi sayesinde sahnedeyim. Yol engebeliydi ve planlanandan uzun sürdü ama dayandım. Ağlamayacağıma söz vermiştim fakat bunlar sevinç gözyaşları" dedi.
Sade bir sahne düzeninde siyah elbiselerle performans sergileyen sanatçı, "My Heart Will Go On" ve "All By Myself" gibi hit baladlarını seslendirdi.
Açılışı ise uzun ayrılığına atıfta bulunan Fransızca "On Ne Change Pas" parçasıyla yaptı.
Konser serisi başkentte geniş yankı buldu. Etkinlik alanındaki metro istasyonu Dion'un şarkı sözleriyle donatıldı, Galeries Lafayette mağazasında özel stant açıldı ve Paris Belediyesi binası önünde cuma gecesi dev bir karaoke etkinliği organize edildi.
28 Ağustos'ta kente gelen sanatçının konakladığı Royal Monceau Oteli önünde de günlerdir yüzlerce hayranı bekliyordu.
Mart ayında 58'inci yaş gününde duyurulan konser serisi kapsamında Dion, sekiz ay içinde toplam 26 canlı performans sergileyecek.
Programın ilk 16 konseri bu dönemde tamamlanacak, kalan 10 konser ise 2027 yılında düzenlenecek.