Cenazede kameralara takıldı. Trump'ın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü
29.07.2026 09:53
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninde Başkan Yardımcısı JD Vance ile şeker paylaşırken görüntülenmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıları ikiye böldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen cenaze törenindeki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Washington'da düzenlenen törene çok sayıda ABD'li siyasetçinin yanı sıra yabancı liderler de katıldı. Ancak tören sırasında kaydedilen kısa görüntüler, cenazenin önüne geçen bir tartışma başlattı.
JD VANCE İLE ŞEKER YEDİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Trump'ın, ön sırada yanında oturan Başkan Yardımcısı JD Vance'e bir kutu Tic Tac uzattığı görüldü.
Başka bir videoda ise Trump'ın bir Tic Tac'ı ağzına atmaya çalışırken ıskaladığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında milyonlarca kez paylaşıldı.
"ANMA TÖRENİNDE GÜLÜNÜR MÜ?"
Bazı kullanıcılar Trump'ın cenaze sırasında konuşup güldüğünü öne sürerek davranışını eleştirdi.
Paylaşımlarda, "Ciddi bir anma töreninde kim konuşup güler?" ve "Dünya liderlerinin katıldığı törende en çok konuşulan şey Trump'ın JD Vance ile şeker paylaşması oldu." yorumları yapıldı.
Siyasi yorumcu Acyn'in paylaştığı görüntülerin ardından bazı kullanıcılar ise Trump'ın Tic Tac'ı ağzına atamamasını alay konusu yaptı.
Trump, törende yaptığı konuşmada Lindsey Graham'ın siyasi kariyerini anlatarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu yabancı liderlere değindi.
Uzun yıllar Senato'da görev yapan Graham, özellikle İsrail'e verdiği destekle tanınıyordu.
Ancak törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu, Trump'ın cenaze sırasında sergilediği davranışlar ve Tic Tac paylaşımı oldu.