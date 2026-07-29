Cenazede kameralara takıldı. Trump'ın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü

Bazı kullanıcılar Trump'ın cenaze sırasında konuşup güldüğünü öne sürerek davranışını eleştirdi.

Paylaşımlarda, "Ciddi bir anma töreninde kim konuşup güler?" ve "Dünya liderlerinin katıldığı törende en çok konuşulan şey Trump'ın JD Vance ile şeker paylaşması oldu." yorumları yapıldı.

Siyasi yorumcu Acyn'in paylaştığı görüntülerin ardından bazı kullanıcılar ise Trump'ın Tic Tac'ı ağzına atamamasını alay konusu yaptı.