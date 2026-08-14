Ceuta sınırında 15 Ağustos alarmı. Fas ve İspanya'dan büyük güvenlik önlemi
14.08.2026 18:32
Fas ve İspanya, sosyal medyada 15 Ağustos'ta İspanya yönetimindeki Ceuta'ya (Sebte) kitlesel geçiş yapılması yönündeki çağrıların ardından sınır bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Fas ve İspanya, sosyal medyada 15 Ağustos için yapılan kitlesel sınır geçişi çağrılarının ardından Kuzey Afrika'daki Ceuta çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Faslı yetkililer, Ceuta sınırındaki Fnideq kentinin yanı sıra Tetuan, Tanca ve Nador'a giden güzergahlardaki kontrolleri sıklaştırdı. Sınır bölgesine yüzlerce polis ve asker sevk edilirken bazı noktalara yeni dikenli teller yerleştirildi.
Önlemler, sosyal medyada 15 Ağustos'ta Ceuta ve Melilla'ya kitlesel geçiş yapılması çağrılarının yayılması üzerine alındı. Paylaşımların bir bölümünde, İspanya'da resmi tatil olması nedeniyle Ceuta sınırının açık olacağı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar da yer aldı.
Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rachid El Khalfi, yetkililerin son günlerde sosyal medyada yayılan ve Ceuta ile Melilla'ya kitlesel geçiş girişimi düzenlenmesini teşvik eden paylaşımları takip ettiğini açıkladı.
El Khalfi, söz konusu çağrıların insanların güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Faslı yetkililer, düzensiz göçü teşvik ettiği gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığını da açıkladı.
Sınırın İspanya tarafında da güvenlik önlemleri artırıldı.
İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın verdiği bilgilere göre kriz öncesinde yaklaşık 1.100 olan polis ve Guardia Civil personelinin sayısı yaklaşık 1.600'e çıkarıldı. Ayrıca 2 bin asker destek görevlerine katıldı.
İspanyol basınına göre Ceuta'da 880 Ulusal Polis ve 714 Guardia Civil mensubu görev yapıyor. Ek güvenlik ekipleri de bölgeye gönderildi.
Guardia Civil tarafından hazırlanan değerlendirmede, sosyal medyadaki 15 Ağustos çağrılarının gerçek olduğu ancak kaç kişinin katılacağının öngörülemediği belirtildi. Raporda, “Gerçekleşme riski gerçek, ancak büyüklüğü belirsiz” değerlendirmesi yapıldı.
İspanya İçişleri Bakanlığı ayrıca temmuz sonundaki krizin ardından Ceuta ile Fas'ı ayıran Tarajal bölgesine denizden geçişleri engellemeye yönelik şişirilebilir bariyer ve dubalar yerleştirdi.
İspanya İçişleri Bakanı Grande-Marlaska, sosyal medyadaki çağrılara katılmayı düşünenlere seslenerek insan kaçakçılığı şebekelerinin yönlendirmelerine uymamaları çağrısında bulundu.
Marlaska, düzensiz şekilde Ceuta'ya geçenlerin İspanya ana karasına gönderilmeyeceğini ve otomatik olarak düzenli statü kazanmayacağını söyledi. Bakan, Madrid ile Rabat arasındaki sınır güvenliği işbirliğini ise “olağanüstü” olarak nitelendirdi.
Yeni alarmın arkasında 30 ve 31 Temmuz'da yaşanan ve Ceuta'nın son yıllardaki en büyük göç krizine dönüşen olaylar bulunuyor.
İspanyol makamları, yaklaşık 72 bin kişinin kısa süre içinde Ceuta'ya düzensiz şekilde geçtiğini açıkladı. Bunların büyük bölümünün daha sonra Fas'a döndüğü veya geri gönderildiği bildirildi. İlk günlerde İspanya İçişleri Bakanlığı geçiş yapanların sayısını 50-60 bin olarak açıklamış, daha sonraki tespitlerle sayı yükseltilmişti.
Krizin bilançosu da ağır oldu. Son resmi verilere göre Ceuta ve çevresindeki İspanya sularında 82 kişinin, Fas tarafında ise en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Böylece iki taraftaki resmi can kaybı en az 96'ya yükseldi. Bazı sivil toplum kuruluşları ise gerçek can kaybının daha yüksek olduğunu savunuyor.
Akdeniz kıyısında bulunan Ceuta ve Melilla, Afrika kıtasında yer almalarına rağmen İspanya'ya bağlı iki özerk şehir ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Afrika'daki kara sınırları arasında bulunuyor.
Fas yönetimi iki kent üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken Madrid, Ceuta ve Melilla'nın İspanya'nın ayrılmaz parçası olduğunu belirtiyor.
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi'nin son kriz sırasında iki kentin statüsünü yeniden gündeme getirmesinin ardından İspanya hükümeti 12 Ağustos'ta egemenlik konusunun müzakereye açık olmadığını açıkladı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Ceuta ve Melilla'nın İspanyol toprağı olduğunu vurguladı.