Çevreci sanılıyordu. Organik yumurtayla ilgili ezber bozan araştırma

Araştırmaya katılmayan Soil Association Certification'ın Düzenleme ve Ticaret İşleri Başkanı Lee Holdstock da çalışmanın önemli bir tartışmaya işaret ettiğini ancak çevresel etkinin tamamını yansıtmadığını belirtti.

Holdstock, sürdürülebilir bir gıda sisteminin yalnızca karbon salımına göre değerlendirilemeyeceğini, doğa, toprak sağlığı, su kalitesi, sentetik kimyasalların kullanımı ve hayvan refahı gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre İngiltere'deki mevcut üretim modelinde ise yıllık sera gazı salımı yaklaşık 1 milyon 439 bin ton karbondioksit eşdeğeri seviyesinde bulunuyor.