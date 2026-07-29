Çevreci sanılıyordu. Organik yumurtayla ilgili ezber bozan araştırma
29.07.2026 11:02
İngiltere'de yapılan araştırma, organik yumurta üretiminin kafes sistemine kıyasla daha yüksek karbon salımına yol açtığını ortaya koydu.
İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HESAPLANDI
İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, organik gezen tavuklardan elde edilen yumurtaların iklim üzerindeki etkisinin, kafes sisteminde üretilen yumurtalara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.
Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, İngiltere'deki tüm yumurta üretiminin organik sisteme geçmesi halinde sera gazı salımı 2 milyon 316 bin ton karbondioksite ulaşacak.
Aynı üretimin tamamen kafes sistemiyle yapılması durumunda ise emisyonun 1 milyon 184 bin ton seviyesinde kalacağı hesaplandı.
DAHA FAZLA TAVUK GEREKİYOR
Araştırmacılar, organik sistemlerde aynı sayıda yumurtayı üretebilmek için daha fazla tavuğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Kafeste yetiştirilen tavukların yumurta üretiminde daha verimli olması nedeniyle sera gazı emisyonlarının daha düşük olduğu ifade edildi.
Çalışmada organik üretimin, arazi kullanımı, su kaynaklarında ötrofikasyon (besin yükünün artması) ve asitleşme potansiyeli açısından da en yüksek çevresel etkiye sahip sistem olduğu belirtildi.
Araştırmaya göre organik işletmelerde tavuk ölümleri de diğer üretim modellerine kıyasla daha yüksek.
"HAYVAN REFAHI İLE ÇEVRE ARASINDA BİR DENGE VAR"
Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu'ndan araştırmanın yazarlarından Dr. Harriet Bartlett, sonuçların önemli bir dengeyi ortaya koyduğunu söyledi.
Bartlett, hayvan refahı açısından daha olumlu görülen organik ve serbest gezen sistemlerin, aynı miktarda yumurta üretmek için daha fazla hayvana ihtiyaç duyduğunu ve bunun çevresel etkileri artırabildiğini ifade etti.
ARAŞTIRMANIN SINIRLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Araştırmacılar, çalışmada kullanılan verilerin 2009-2010 dönemine ait olduğunu ve bu nedenle son yıllardaki üretim teknolojilerini yansıtmadığını vurguladı.
Ayrıca araştırmada pestisit kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve diğer çevresel etkilerin değerlendirmeye alınmadığı belirtildi.
Bartlett, bu nedenle organik üretimin bazı alanlarda avantaj sağlayabileceğini, özellikle biyolojik çeşitlilik ve pestisit kullanımının azaltılması bakımından daha olumlu sonuçlar verebileceğini söyledi.
"TEK BAŞINA EMİSYON YETERLİ BİR ÖLÇÜT DEĞİL"
Araştırmaya katılmayan Soil Association Certification'ın Düzenleme ve Ticaret İşleri Başkanı Lee Holdstock da çalışmanın önemli bir tartışmaya işaret ettiğini ancak çevresel etkinin tamamını yansıtmadığını belirtti.
Holdstock, sürdürülebilir bir gıda sisteminin yalnızca karbon salımına göre değerlendirilemeyeceğini, doğa, toprak sağlığı, su kalitesi, sentetik kimyasalların kullanımı ve hayvan refahı gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Araştırmaya göre İngiltere'deki mevcut üretim modelinde ise yıllık sera gazı salımı yaklaşık 1 milyon 439 bin ton karbondioksit eşdeğeri seviyesinde bulunuyor.