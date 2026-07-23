Cezaevine kediyle uyuşturucu sokmaya çalıştılar

Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) açıklamasına göre olay, salı günü Nijniy Novgorod’daki 17 No’lu Ceza Kolonisi yakınlarında meydana geldi. Cezaevi görevlileri, tesise doğru ilerleyen bir kedinin boynunda olağan dışı biçimde hazırlanmış iki kumaş tasma bulunduğunu fark etti.

Görevliler tarafından yakalanan kedinin üzerindeki tasmalarda yapılan incelemede, mahkumlara ulaştırılmak üzere gizlendiği değerlendirilen yasaklı maddeler bulundu. Bunun üzerine olay yerine narkotik madde tespitinde kullanılan eğitimli bir köpek ile köpek eğitmeni çağrıldı. Köpeğin yaptığı kontrol sonucunda tasmalardaki paketlerde uyuşturucu madde bulunduğu teyit edildi.