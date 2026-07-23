Cezaevine kediyle uyuşturucu sokmaya çalıştılar
23.07.2026 02:54
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentindeki bir cezaevine kedi kullanılarak uyuşturucu sokulmaya çalışıldığı bildirildi.
Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) açıklamasına göre olay, salı günü Nijniy Novgorod’daki 17 No’lu Ceza Kolonisi yakınlarında meydana geldi. Cezaevi görevlileri, tesise doğru ilerleyen bir kedinin boynunda olağan dışı biçimde hazırlanmış iki kumaş tasma bulunduğunu fark etti.
Görevliler tarafından yakalanan kedinin üzerindeki tasmalarda yapılan incelemede, mahkumlara ulaştırılmak üzere gizlendiği değerlendirilen yasaklı maddeler bulundu. Bunun üzerine olay yerine narkotik madde tespitinde kullanılan eğitimli bir köpek ile köpek eğitmeni çağrıldı. Köpeğin yaptığı kontrol sonucunda tasmalardaki paketlerde uyuşturucu madde bulunduğu teyit edildi.
FSIN, “tüylü kurye” olarak nitelendirdiği kedinin cezaevi yerleşkesine girmeden yakalandığını belirtti. Yetkililer, hayvanın sağlık durumunun kontrol edildiğini, herhangi bir zarar görmediğinin anlaşılmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesi ve uyuşturucunun kimlere ulaştırılmak istendiğinin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi. Uyuşturucunun türü ve miktarına ilişkin ise açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.
Hayvanların cezaevlerine yasaklı madde taşımak amacıyla kullanılması Rusya’da daha önce de gündeme gelmişti. Benzer vakalarda kedilerin üzerlerine bağlanan küçük paketler veya özel olarak hazırlanan tasmalar aracılığıyla telefon, uyuşturucu ve diğer yasaklı malzemelerin cezaevi yerleşkelerine sokulmaya çalışıldığı bildirilmişti.