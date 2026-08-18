Çiftçiler acil yardım istiyor. Almanya'da kuraklık tahıl hasadını vurdu

Almanya Çiftçiler Birliği (DBV), aylardır süren şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgalarının ardından ülkedeki tahıl hasadının bu yıl yüzde 7 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Birlik, aşırı kurak geçen ilkbahar ile haziran ayının ikinci yarısındaki sıcak hava dalgasının belirleyici etkenler olduğunu ve toplam hasadın 41,9 milyon tonla "ortalamanın altında" gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.

AFP ajansına konuşan DBV Başkanı Joachim Rukwied, bu tahminin son beş yılın ortalama tahıl hasadı olan 42,5 milyon tonun da yüzde 1,5 altında kaldığına işaret etti.

Avrupa'nın büyük bölümünde olduğu gibi Almanya'da da bu yaz sınırlı yağışla birlikte rekor sıcaklıklar kaydedildi. Bu durum nehirlerdeki su seviyesini düşürürken kırsal alanlardaki geniş arazilerin kurumasına yol açtı.

Hasatta muazzam bölgesel farklılıklar bulunduğunu belirten Rukwied, özellikle Almanya'nın güney ve batısındaki çiftçilerin sıcak havada yağışsızlıktan muzdarip olduğunu, düşük verim ve hatta bazı durumlarda tamamen ürün kaybı bildirdiğini ifade etti.

Rukwied, kuraklık hasarının ağır olduğu bölgelerde ekim ve gelişim döneminde hava durumunun değişmesinden medet ummak için artık çok geç olduğunu vurguladı.