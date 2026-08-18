Çiftçiler acil yardım istiyor. Almanya'da kuraklık tahıl hasadını vurdu
18.08.2026 14:44
Almanya Çiftçiler Birliği, ülkede etkili olan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle tahıl hasadının bu yıl yüzde 7 gerilemesinin beklendiğini duyurdu.
Almanya Çiftçiler Birliği (DBV), aylardır süren şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgalarının ardından ülkedeki tahıl hasadının bu yıl yüzde 7 düşmesinin beklendiğini açıkladı.
Birlik, aşırı kurak geçen ilkbahar ile haziran ayının ikinci yarısındaki sıcak hava dalgasının belirleyici etkenler olduğunu ve toplam hasadın 41,9 milyon tonla "ortalamanın altında" gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.
AFP ajansına konuşan DBV Başkanı Joachim Rukwied, bu tahminin son beş yılın ortalama tahıl hasadı olan 42,5 milyon tonun da yüzde 1,5 altında kaldığına işaret etti.
Avrupa'nın büyük bölümünde olduğu gibi Almanya'da da bu yaz sınırlı yağışla birlikte rekor sıcaklıklar kaydedildi. Bu durum nehirlerdeki su seviyesini düşürürken kırsal alanlardaki geniş arazilerin kurumasına yol açtı.
Hasatta muazzam bölgesel farklılıklar bulunduğunu belirten Rukwied, özellikle Almanya'nın güney ve batısındaki çiftçilerin sıcak havada yağışsızlıktan muzdarip olduğunu, düşük verim ve hatta bazı durumlarda tamamen ürün kaybı bildirdiğini ifade etti.
Rukwied, kuraklık hasarının ağır olduğu bölgelerde ekim ve gelişim döneminde hava durumunun değişmesinden medet ummak için artık çok geç olduğunu vurguladı.
SAVAŞ VE GİRDİ MALİYETLERİ ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR
DBV'ye göre Alman çiftçilerin sorunları, Ortadoğu'daki savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan küresel petrol ve hammadde kıtlığı nedeniyle belirgin biçimde artan girdi maliyetleriyle daha da katlandı.
Yaşanan kıtlık dizel yakıt, gübre ve zirai ilaç fiyatlarını yükseltti.
Kötü hasadın ekonomik açıdan güvencesiz bir döneme denk geldiğini vurgulayan DBV, bir yandan önemli ölçüde düşen verim ve düşük üretici fiyatlarının, diğer yandan dizel, bitki koruma ürünleri ve gübre gibi yüksek girdi maliyetlerinin birçok tarım işletmesinin nakit akışını aşırı derecede zorladığını kaydetti.
Rukwied, Alman hükümetinden çiftçiler için acil yardım programı başlatmasını istedi. Bu talepler arasında tarım desteklerinin erken ödenmesi, gübre alımlarına yönelik devlet yardımının artırılması ve dizel yakıt vergilerinde indirime gidilmesi yer aldı.
Kışlık kolza tohumunun kuraklık ve sıcağın yanı sıra zararlı böceklerin de etkisiyle yüzde 20'lik verim kaybı yaşayarak durumdan en ağır etkilenen ürün olduğunu aktaran Rukwied, kışlık arpanın ise daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.
Arpadaki verim kaybının yalnızca yüzde 4 düzeyinde kaldığını belirten DBV, bu durumu ekim alanının genişlemesine ve ürünün sıcak hava dalgasından önce büyük ölçüde olgunlaşarak daha erken hasat edilebilmesine bağladı.
ELMA HASADINDA DA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan raporda, kurak hava koşullarının elma hasadını da olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.
Ülkedeki toplam elma rekoltesinin, geçen yılki olağanüstü yüksek seviyeye kıyasla yüzde 17,9 ve son 10 yılın hasat ortalamasına göre yüzde 5,4 azalacağı tahmin edildi.
Elmanın Almanya'da açık ara en çok hasat edilen ağaç meyvesi olduğunu hatırlatan kurum, gerilemenin 2026 ilkbahar ve yaz aylarındaki tekrarlayan sıcak hava dalgaları ile kalıcı kurak havadan kaynaklandığını açıkladı.
Kurum, bu nedenle pek çok elmanın ağaçlardan vaktinden önce döküldüğünü, çok küçük kaldığını veya güneş yanığı hasarına uğradığını aktardı.
YATIRIMCI GÜVENİNDE BEKLENTİLERİ AŞAN TOPARLANMA
Öte yandan ZEW Ekonomik Araştırma Enstitüsü, olumlu çeyrek dönem sonuçları ve ihracat siparişlerinin yüksek enerji fiyatları ile nakliye aksamalarının etkisini dengelemeye yardımcı olmasıyla Almanya'da yatırımcı güveninin ağustos ayında beklentilerin üzerine çıkarak 34,2 puana ulaştığını bildirdi.
Reuters'ın anketine katılan analistler, bir önceki ay 26,3 puan olan endeksin 30,0 puana yükselmesini bekliyordu.
ZEW Başkanı Achim Wambach, "Beklentilerdeki olumlu eğilim, iyi gelen çeyrek bilançoları ve ihracattaki son yüksek seviyeler sayesinde ağustosta daha da güçlendi" değerlendirmesinde bulundu.
ZEW'in mevcut ekonomik duruma ilişkin göstergesi de temmuz ayındaki eksi 77,6 puandan eksi 61,1 puana yükselerek beklentilerden daha iyi bir iyileşme gösterdi.
Sonuçlar, 10-17 Ağustos tarihleri arasında 185 analist ve kurumsal yatırımcının katıldığı anketle belirlendi.
Wambach, federal hükümetin altyapı harcamalarının ekonomiye fayda sağladığını, buna karşın Ren Nehri'ndeki rekor düzeyde düşük su seviyelerinin ekonomik faaliyetler açısından bir risk teşkil ettiğini ifade etti.
Alman kimya üreticileri, kamu hizmeti şirketleri, çelik üreticileri ve tarım ticareti firmaları, nehirdeki rekor düşük su seviyeleri yüzünden maliyetlerin arttığını ve üretimi kısmak zorunda kaldıklarını duyurdu.
Helaba Research ekonomisti Ulrich Wortberg, ZEW anketinin piyasa hissiyatındaki toparlanmanın sürdüğünü yansıttığını belirterek, "Gelen veriler, Avrupa Merkez Bankasının faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri destekler nitelikte" dedi.
İran'daki savaş nedeniyle artan petrol ve doğalgaz fiyatları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde uzun süredir beklenen toparlanmayı yavaşlattı.
Almanya Ekonomi Bakanlığı, nisan ayında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini düşürmüştü.
Buna karşın Bakanlık geçen hafta yaptığı açıklamada, olumlu bir ivmenin belirmeye başladığını ve yurtdışındaki alıcıların Almanya'daki enerji yoğun üreticilere sipariş verdiğini duyurdu.
Açıklamada, Asyalı rakiplerin Ortadoğu'daki savaş bağlantılı maliyetlerden daha sert etkilenmesiyle birlikte Alman üreticilerin avantaj kazandığı kaydedildi.