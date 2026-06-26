Çifte deprem sonrası korkunç manzara: Yıkımın boyutu uzaydan görüldü

Depremden en fazla etkilenen bölgenin Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira olduğu bildirildi.

Kentte çok sayıda apartmanın çöktüğü, acil durum ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü. Sokaklar beton parçaları ve molozlarla kaplanırken, birçok noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rodriguez, ilk açıklanan can kaybı verilerine La Guaira'nın henüz tam olarak dahil edilmediğini belirterek, enkazın büyüklüğü nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu söyledi.

"Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadelerini kullandı.