Çifte deprem sonrası korkunç manzara: Yıkımın boyutu uzaydan görüldü
26.06.2026 09:40
Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından çekilen uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI GÖSTERDİ
Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yayınlanan uydu görüntüleri, birçok yerleşim yerinin adeta haritadan silindiğini ortaya koydu.
40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda apartman çökerken, mahalleler moloz yığınlarına dönüştü.
BİNALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Deprem öncesi ve sonrasını gösteren görüntülerde, ayakta duran binaların yerini tamamen yıkılmış yapılar ve enkaz alanlarının aldığı görüldü.
Sahil kesimindeki yerleşimlerde de benzer bir tablo oluşurken, daha önce yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
ON BİNLERCE KİŞİ KAYIP
Yetkililere göre depremlerde en az 235 kişi yaşamını yitirirken, 40 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin çok geniş bir alanda ağır hasara yol açtığını belirterek can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Kurumun ilk tahminlerinde ölü sayısının on binlerle ifade edilebileceği değerlendirmesi yer aldı.
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ise ülkedeki insani durumun daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.
EN AĞIR YIKIM LA GUARIA'DA
Depremden en fazla etkilenen bölgenin Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira olduğu bildirildi.
Kentte çok sayıda apartmanın çöktüğü, acil durum ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü. Sokaklar beton parçaları ve molozlarla kaplanırken, birçok noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Rodriguez, ilk açıklanan can kaybı verilerine La Guaira'nın henüz tam olarak dahil edilmediğini belirterek, enkazın büyüklüğü nedeniyle birçok noktaya ulaşmanın güç olduğunu söyledi.
"Onlarca bina çöktü. Tanrı'nın bize izin verdiği kadar çok insanı kurtarmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu gerçek bir trajedi." ifadelerini kullandı.