Çin insansı robotları savaş sahasına hazırlıyor

Sektörün ticari tarafında da hızlı bir büyüme gözleniyor.

İnsansı robot üreticisi Unitree'nin yöneticisi, şirketin ilk halka arzında 13 milyar dolar gelir elde etti.

Daha önce The Economist dergisi, Çin'deki insansı robot sektörünün, gelecekte ucuz ve işlevsel modeller üretebilme hedefiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca pahalı ancak henüz pratik yararı sınırlı yüz binlerce cihazı piyasaya sürmeyi planladığını yazdı.

Morgan Stanley verileri de Çin'in 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 450 bin robot satabileceğini ortaya koyuyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısının ardından CCTV kanalında yayımlanan değerlendirmede, Pekin'in "dünyadaki eşi görülmemiş değişimler" karşısında ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini modernize etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Devlet Başkanı Şi Cinping toplantıda ordunun insansız ve akıllı teknolojilerin kullanımını genişleterek, ağ bağlantılı bilgi sistemlerini geliştirerek ve muharebe gücünü artırarak askeri modernizasyona hız vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bu açıklamaların hemen ardından gelen ayda Çin Hava Kuvvetleri, yüzden fazla birliğin katıldığı operasyonların planlanmasında yapay zeka tabanlı bir sistemi devreye aldı.