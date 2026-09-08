Çin insansı robotları savaş sahasına hazırlıyor
08.09.2026 11:24
Çin ordusu, insansı robotların savaş sahasında konuşlandırılmasına ve askeri birliklerle operasyonel işbirliğine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
Çin ordusu, insansı robotların savaş sahasında kullanımına ve askeri birliklerle entegrasyonuna yönelik araştırmalarını hızlandırdı.
Reuters ajansının haberine göre Pekin yönetimi, bu robotları gelecekte doğrudan çatışma koşullarında görevlendirmeyi planlıyor.
Çin'deki askeri kurumlar insansı robotları muharebe ortamlarına uyumluluk açısından test ediyor, eğitim süreçlerinde kullanılacak teknolojileri edinmeye çalışıyor ve bu sistemlerin birliklerle koordinasyonunu inceliyor.
2025 ile 2026 yıllarında ivme kazanan bu çalışmalar; algılama sistemlerini güçlendirmeye, nesneleri yönlendirme kabiliyetini artırmaya ve makine eğitimi için veri toplamaya odaklanıyor.
Haberde yer verilen BofA Global Research verilerine göre, 2025 yılında dünya genelindeki insansı robot sevkiyatının yaklaşık yüzde 95'ini Çinli üreticiler karşıladı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, kendi askeri teknolojilerini geliştirirken bir yandan da hızla büyüyen bu sivil sektör imkanlarından yararlanıyor.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi araştırmacıları, Ağustos 2025 tarihli çalışmalarında altı "muharebe robotunun" yer aldığı operasyonel bir senaryo kurguladı.
Tasarlanan modelde iki taarruz grubuna ayrılan robotların, askeri birliklerle koordinasyon halinde düşman kontrolündeki bir binayı temizleme süreci simüle edildi.
Çalışmada, beş ila on yıl içinde sahaya sürülebilecek donanımlara sahip kentsel bir taarruz timi modellendi.
Çinli askeri uzmanlar, insansı robotların üstleneceği görevlerin zamanla destek rollerinden doğrudan ana muharebe faaliyetlerine evrileceğini öngörüyor.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı ise Aralık ayında yapay zeka ile üretilen bir video yayınladı.
Görüntülerde, askeri robotların gelecekteki olası bir çatışmada Tayvan savunma hatlarını kırdığı anlar canlandırıldı.
Tayvan Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Chuo-Ming Chou, denge, algılama ve dayanıklılık alanlarındaki ilerlemelerin insansı robotları binalar, tüneller ve gemilerin iç kısımları gibi kapalı alanlarda etkili kılabileceğini belirtti.
Chou, "İki kol ve iki bacağa sahipler; teorik açıdan hareket kabiliyeti, tırmanma ve nesneleri kullanma becerilerini bir arada barındırabilirler" yorumunu yaptı.
Sektörün ticari tarafında da hızlı bir büyüme gözleniyor.
İnsansı robot üreticisi Unitree'nin yöneticisi, şirketin ilk halka arzında 13 milyar dolar gelir elde etti.
Daha önce The Economist dergisi, Çin'deki insansı robot sektörünün, gelecekte ucuz ve işlevsel modeller üretebilme hedefiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca pahalı ancak henüz pratik yararı sınırlı yüz binlerce cihazı piyasaya sürmeyi planladığını yazdı.
Morgan Stanley verileri de Çin'in 2030 yılına kadar yılda yaklaşık 450 bin robot satabileceğini ortaya koyuyor.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısının ardından CCTV kanalında yayımlanan değerlendirmede, Pekin'in "dünyadaki eşi görülmemiş değişimler" karşısında ulusal savunmasını ve silahlı kuvvetlerini modernize etmeyi amaçladığı vurgulandı.
Devlet Başkanı Şi Cinping toplantıda ordunun insansız ve akıllı teknolojilerin kullanımını genişleterek, ağ bağlantılı bilgi sistemlerini geliştirerek ve muharebe gücünü artırarak askeri modernizasyona hız vermesi gerektiğini dile getirdi.
Bu açıklamaların hemen ardından gelen ayda Çin Hava Kuvvetleri, yüzden fazla birliğin katıldığı operasyonların planlanmasında yapay zeka tabanlı bir sistemi devreye aldı.